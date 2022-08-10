Techno ve Berlin Sound'unun İkon İsmi Ben Klock Türkiye'ye Geliyor

Istanbul 20 Ağustos’ta, Klein Phönix’te; Technonun ikinci, yuvası Berlin’de kulüp kültürünün tepe noktasını tanımlayan Berghain’ın duvarları arasında nam salmış DJ/prodüktör Ben Klock’u ağırlamaya hazırlanıyor.





1972’de Batı Berlin’de dünyaya gelen Ben Klock, Techno müzik sanatçısı, DJ ve plak şirketi saihibi. DJ olarak hayatına 1990’ların ortasında Tresor’da ve Tresor’un öncülüğünde kapılarını açmış bir diğer ilham verici kulüp olan WMF’de başladı. 1994 itibariyle aynı zamanda şehrin bir başka müzik sığınağına dönüşmüş Cookies’in resident DJ’liğini üstlendi. Techno müzik sanatçısı, DJ ve plak şirketi saihibi olan Ben Klock, 2006'da kendi plak şirketi Klockworks'u kurdu. 2015'te BBC Radio 1'nin "Essential Mix of the Year" ödülünü alan sanatçı bir çok prestijli ödülün de sahibi.



Berlin’in ikonik gece kulübü Berghain’de efsaneleşen Ben Klock, kentin müzikal renkliliğinin en önemli sembollerinden biri. Berghain’le uzun süreli birliktelikleri, Klock’un kendine inşa ettiği elektronik müzik krallığına uygun zemini sağlayarak günümüzün en çok ilgi gören DJ’lerinden biri olmasına yol açtı. Güçlü ve derinlikli bir techno üreten Klock’un tarzı, technonun doğasında eksik görülen zanaatkarlığı ve duyguyu janra adeta yeniden üflüyor.