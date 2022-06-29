Tatilini projelendirdi

Titanic Deluxe Bodrum Hotel’de kalan oyuncu yeni projesini okurken bir karesini sosyal medyada takipçileri ile paylaştı.



Yeni projesi hakkında ser verip, sır vermeyen oyuncu “İzleyicilerin çok beğeneceklerini tahmin ediyorum. Kendisini çok heyecanlandıran bir proje olduğunu” söyledi.

