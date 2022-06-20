Tatilini bedavaya getirdi

Oyuncu kimliğiyle tanınan Ezgi Eyüboğlu sıcak havanın tadını çıkardı. Havuz başından poz veren 34 yaşındaki ünlü oyuncu o pozuyla takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Muhteşem Yüzyıl, Adı Mutluluk, Yasak, Teşkilat gibi projelerde yer alan ünlü oyuncu, sosyal medya pozlarıyla konuşuluyor.

Sıcak havalardan bunalan Eyüboğlu tatil molası verdi. Havuz başından mayolu pozuyla sosyal medyadan konakladığı oteli paylaşan Eyüboğlu tatilini de bedava getirmiş oldu.

O poza takipçileri, "Ateş gibisin", "Çok güzelsin" gibi yorumlar yaptı.

