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Tatili devam ediyor! Yeni bikinili pozunu paylaştı
Cansu Dere şu sıralar sezonun yorgunluğunu tatilde atıyor. Oyuncu, son olarak Instagram hesabından bikinili bir fotoğrafını paylaştı.
Sadakatsiz dizisinde başrol alan Cansu Dere sosyal medyayı salladı. Sadakatsiz'de Asya rolüyle izleyici karşısına çıkan Cansu Dere, yapımın final yapmasının ardından soluğu tatilde almıştı. Yaz tatiline hız kesmeden devam eden ünlü oyuncu, bikinili paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.
Dere, bikinisi ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Fit haliyle dikkat çeken ünlü oyuncuya beğeni ve yorum yağdı.
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