Tatilde yoga

Titanic Deluxe Bodrum Hotel’de kalan oyuncu yoga yaparken görüntülendi.

“Yoğun çekimler sonrası dinlenmek istediğini ve her gün yoga yaptığını söyleyen oyuncu yeni proje var mı sorusuna ise şu an okuduğum iki proje var. İkisi de çok güzel gözüküyor ilk bakışta. Bakalım hayırlısı kısmet” dedi.

