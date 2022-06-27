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Yeşilçam’ın unutulmaz yıldızı Ediz Hun’un hayatını anlatan “Film Gibi Geçti”nin imza gününe yoğun ilgi
Tatilde yoga
Ünlü oyuncu Esengül Aypek oynadığı dizinin çekimleri biter bitmez soluğu tatilde aldı.
Titanic Deluxe Bodrum Hotel’de kalan oyuncu yoga yaparken görüntülendi.
“Yoğun çekimler sonrası dinlenmek istediğini ve her gün yoga yaptığını söyleyen oyuncu yeni proje var mı sorusuna ise şu an okuduğum iki proje var. İkisi de çok güzel gözüküyor ilk bakışta. Bakalım hayırlısı kısmet” dedi.
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