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Tatilde kitabı elinden düşürmüyor
Derman Aksoy, üçüncü baskıya giren kitabı Idiopathi’nin mutluluğunu Tuzla Dodo Marin Restaurant’ta Ivana Sert ile paylaştı.
Magazin 10.07.2022, 08:48 tarkan abdullahoğulları
Psikolojik gerilim türünü sevenlerinin büyük beğenisini toplayan kitap son dönemde ünlü isimlerin de elinden düşmüyor. Kitabın sinemaya uyarlanması için titiz bir çalışma yürüten Aksoy, sanat yönetmeni olarak da İvana Sert’e teklif götürdü. Filmin dekor ve oyuncuların kostüm tasarımlarında Türkiye’nin moda ikonu Ivana Sert’in olmasını çok istediğini belirten Aksoy, kitabın başarısından ve ünlü simaların gösterdiği ilgiden dolayı onur duyduğunu ifade etti.
TATİLDE KİTABI ELİMDEN DÜŞÜRMEDİM
Eşi Sezer Demirci ile Yunanistan’dan tatilden dönüp ayağının tozuyla yemeğe katılan İvana Sert, “Bizim içinde enerji dolu güzel bir tatil oldu. Kitabi tatilde elimden düşürmedim. Hikâyesi merak uyandırıyor. Ben bu tarz kitapları seviyorum. Mutlaka sinema da görmek lazım” diye konuştu. Ahmet Kaya’nın Kum Gibi şarkısını yorumlayınca sosyal medyada tartışma konusu olan Sert, bu kez Aşık Veysel’in ‘Uzun İnce Bir Yoldayım'ı kendi tarzıyla söyleyeceğini açıkladı. Olumsuz eleştirilere aldırmadığını belirten Sert, “Kum gibi’yi çok isteyerek okudum. Herkes beni sunucu olarak bildiği için çok şaşırdı ama benim zaten müzik, piyano eğitimim var” dedi.
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