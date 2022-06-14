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Tatil yapmak istiyorum
"Teşkilat" dizisinin başarılı oyuncusu Deniz Baysal, önceki akşam İstanbul gecelerindeydi
Oligark adlı mekanda boğaza karşı yemek yiyen Baysal, daha sonra eğlendi.
Başarılı oyuncu, mekan çıkışı basın mensuplarını ile ayak üstü sohbet ederken "Yaz aylarını bol bol tatil yapıp, dinlenerek geçirmek istiyorum." dedi
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