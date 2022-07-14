Tatil pozlarını paylaşmaya devam ediyor! Su içindeki pozları…

Merhamet, Adı Mutluluk, Muhteşem Yüzyıl: Kösem gibi dizilerde yer alan Dilara Aksüyek, şimdilerde Baba dizisinde Elif rolüne hayat veriyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncu, denizin içinden mayosuyla poz verdi.

Oyuncu kimliğiyle ön plana çıkan Dilara Aksüyek, yaz sezonunun gelmesiyle tatil molası verdi. Serin suların tadını çıkaran Dilara Aksüyek, mayolu paylaşımıyla takipçilerinden beğeni aldı.

DENİZİN İÇİNDEN MAYOLU POZ VERDİ

Dilara Aksüyek Instagram hesabında 531 bin takipçisi bulunuyor. Ünlü oyuncu yıllardan beri rol aldığı projelerle ekranların tanınan simalarından biri haline geldi.



Tatiline tam gaz devam eden oyuncu, denizin içinden mayolu poz verdi. O poza kısa sürede binlerce beğeni geldi.

