Son Dakika
Tatil alışverişine çıktı
Geçtiğimiz ay Hamdi Alkan ile olaylı bir şekilde boşanan Selen Görgüzel, önceki gün Nişantaşı City’s çıkışı objektiflere takıldı.
Spor giyim razıyla dikkat çeken Selen Görgüzel, “Tatil alışverişine çıktım. Tatilde oyunculuk için gelen teklifleri gözden geçireceğim. Gelen teklifler arasında öyle bir proje var ki. Menajerim bu proje için görüşmeler yapıyor. Çok istediğim bir iş. Tam bana göre.”dedi.
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Günün Anketi Tümü
Sizce hangi çift evliliğe daha yakın?
Puan Durumu
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|73
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|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
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|38
|59
|7. Antalyaspor
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|59
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|57
|9. Adana Demirspor
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|55
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|11. Kasımpaşa
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|28
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|38
|20
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|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
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|36
|70
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|62
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|36
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|58
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|36
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|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31