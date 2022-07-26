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Tarkan'ın Klibinde Oynayan Güzel Bakın Kim Çıktı

Tarkan, 'Yap Bi Güzellik' adını verdiği yeni şarkısını sevenleriyle buluşturdu. Ünlü şarkıcı Tarkan'ın klibinde yer alan güzelin kimliği belli oldu. İşte detaylar...

Magazin 26.07.2022, 14:12 26.07.2022, 14:48 arif hür
Tarkan'ın Klibinde Oynayan Güzel Bakın Kim Çıktı

Pandemi sonrası suskunluğunu bozan Tarkan, bu kez de 'Yap Bi Güzellik'le sevenlerinin karşısına çıktı.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Yeni şarkısı oldukça beğenilen Tarkan'ın klibinde ismi açıklanmayan bir kadın rol almıştı.

EŞİNE BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Klibin son sahnesinde yer alan kadının Tarkan’ın eşi Pınar Tevetoğlu olduğu sanılmıştı. Tevetoğlu’na benzerliğiyle dikkat çeken genç kadının Brezilyalı oyuncu ve model Giulia Vaz olduğu öğrenildi.

İŞTE GİULİA VAZ'IN DİKKAT ÇEKEN POZLARI...


 

#haber #Giulia Vaz #Magazin #snob magazin #tarkan
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