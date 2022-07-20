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Tarkan müjdeyi verdi! Yeni şarkı geliyor
“Geççek” şarkısıyla gündeme damga vuran Tarkan, sosyal medya hesabından yeni bir şarkı yaptığını "Yine geri sayım başladı… Yine beni heyecanlar sardı" sözleriyle duyurdu.
Megastar Tarkan, milyonların beklediği haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Tarkan, yeni şarkı çıkaracağını açıkladı.
Tarkan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı:
"Yine geri sayım başladı… Yine beni heyecanlar sardı"
Tarkan paylaştığı fotoğrafla şarkının adını da duyurdu. ‘Yap Bi Güzellik’ adlı şarkının ne zaman çıkacağı ise belli değil.
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