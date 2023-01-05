Tarkan'ın Sahneden İnme Sebebi Ortaya Çıktı

Kıbrıs'ta konser veren 2023'e 15 dakika kala sahneden inmişti. Yılbaşı konserinden 9 milyon TL kazanan Tarkan'ın "Yeni yıla ailemle gireceğim" diyerek gittiği iddia edilmişti. Binlerce lira ödeyerek Tarkan'ı dinlemeye gelen seyirciler ne yapacağını şaşırmıştı. Yılbaşında'taveren Tarkan, 'e 15 dakika kaladen inmişti. Yılbaşı konserinden 9 milyon TL kazanan'ın "Yeni yıla ailemle gireceğim" diyerek gittiği iddia edilmişti. Binlerce lira ödeyerek Tarkan'ı dinlemeye gelen seyirciler ne yapacağını şaşırmıştı.

Tarkan'ın sahneden erken inmesinin sebebi ortaya çıktı. İddiaya göre; Megastar, 22.15 ile 23.45 arası otel yönetimiyle anlaştı. Tarkan'ın 15 dakika ve 2023'e geri sayım için otelden 3 milyon TL daha ekstra ücret istediği öne sürüldü.