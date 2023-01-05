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Tarkan'ın Sahneden İnme Sebebi Ortaya Çıktı
Tarkan, 2023 yılını Kıbrıs'ta karşılamıştı. Ünlü şarkıcı, yeni yıla 15 dakika kala sahneden inmiş, herkesi şaşırmıştı. Megastar'ın sahneden inme sebebi ortaya çıktı. İşte haberin detayları...
Yılbaşında Kıbrıs'ta konser veren Tarkan, 2023'e 15 dakika kala sahneden inmişti. Yılbaşı konserinden 9 milyon TL kazanan Tarkan'ın "Yeni yıla ailemle gireceğim" diyerek gittiği iddia edilmişti. Binlerce lira ödeyerek Tarkan'ı dinlemeye gelen seyirciler ne yapacağını şaşırmıştı.
Tarkan'ın sahneden erken inmesinin sebebi ortaya çıktı. İddiaya göre; Megastar, 22.15 ile 23.45 arası otel yönetimiyle anlaştı. Tarkan'ın 15 dakika ve 2023'e geri sayım için otelden 3 milyon TL daha ekstra ücret istediği öne sürüldü.
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