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Tarkan'ın Hayatı Film mi Oluyor?
Megastar Tarkan'ın sosyal medya paylaşımları büyük heyecan yarattı. Geçtiğimiz sene Tarkan'ın Disney Plus'un marka ve reklam yüzü olduğu iddia edilmişti. İşte haberin detayları...
Megastar Tarkan'ın sosyal medya paylaşımları heyecan yarattı.
Ormanlık alanda kamera karşısına geçen ünlü şarkıcı, Disney Plus'u etiketledi.
Geçtiğimiz sene Tarkan'ın Disney Plus'un marka ve reklam yüzü olduğu iddia edilmişti.
Tarkan'ın hayatının dijital platformada yayınlanacağı iddiası ise gündeme geldi. Bu haber Tarkan'ın hayranlarını sevindirdi.
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