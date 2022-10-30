Tarkan'ın ellerine ne oldu?

Megastar Tarkan, geçen hafta 50. yaşına bastı. Tarkan’ın doğum gününü ilk kutlayanlar arasında Cem Yılmaz yer aldı. Yılmaz, Instagram'dan Tarkan'la çekilen bir fotoğraflarını paylaşarak "Nice yıllar kral. Yarım asırlık ömründe bize hep cömert davrandın bizimle hep güzellikleri paylaştın, bir derdini söylemedin, birimize yük olmadın hep ferahlık mutluluk moral verdin. Sen çok yaşa" ifadelerini kullanmıştı.

"ÇOK MUTLU ETTİNİZ BENİ"

Tarkan da Instagram hesabından bir video paylaşarak doğum günü mesajları için teşekkür etti. Tarkan, "O güzel doğum günü mesajlarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkürler. Ne güzel doğum günü mesajları onlar öyle. Ne güzel dilekler, çok mutlu ettiniz beni. Ben de sizi çok seviyorum" dedi.

Tarkan bu kez Pazar pozlarını sosyal medyada hesabından paylaştı. Geçtiğimiz günlerde 50. yaş gününü kutlayan Tarkan’ın kahve içerken paylaştığı pozlarda dikkat çeken detay takipçilerin gözünden kaçmadı.

"KENDİ GENÇ ELLERİ YAŞLI"

Tarkan’ın elindeki kırışıklar dikkatlerden kaçmadı. Megastar’ın hayranları ve takipçileri “Kendi genç elleri yaşlı, eline ne oldu” şeklinde yorumlar yaptı.

