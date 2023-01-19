Son Dakika
Tarkan ile Reynmen'den Düet mi Geliyor?
Megastar Tarkan ile rapçi Reynmen ile düet yapacağı haberleri iki sanatçının hayranlarını da heyecanlandırdı. Reynmen’in bu projeyle ilgili önümüzdeki aylarda hareketi geçeceği tahmin ediliyor.
Tarkan’ın uzun yıllardır çalıştığı müzik şirketi DMC’ye transfer olan Reynmen’in, bu yıl Tarkan’la bu yıl büyük bir düete imza atacağı duyumlarıma göre kulislerde konuşulmaya başlandı.
Geçen yıl Türkiye’de en çok düet yapmak istediği ismin Tarkan olduğunu açıklayan Reynmen’in bu projeyle ilgili önümüzdeki aylarda hareketi geçeceği tahmin ediliyor. (Pop Bizde)
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