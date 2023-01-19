Tarkan ile Reynmen'den Düet mi Geliyor?

Reynmen’in, bu yıl Tarkan’la bu yıl büyük bir düete imza atacağı duyumlarıma göre kulislerde konuşulmaya başlandı. Tarkan ’ın uzun yıllardır çalıştığı müzik şirketi DMC’ye transfer olan’in, bu yıl’la bu yıl büyük bire imza atacağı duyumlarıma göre kulislerde konuşulmaya başlandı.

Geçen yıl Türkiye’de en çok düet yapmak istediği ismin Tarkan olduğunu açıklayan Reynmen’in bu projeyle ilgili önümüzdeki aylarda hareketi geçeceği tahmin ediliyor. (Pop Bizde)