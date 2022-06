Tarkan'dan duygulandıran 'Babalar Günü' mesajı

Her yıl haziran ayının 3. haftasında kutlanan ve bu yıl 19 Haziran'a denk gelen Babalar Günü, sosyal medyada da kutlanıyor. Aralarına ünlülerin de dahil olduğu pek çok isim, fotoğraf ve yazılarla, Babalar Günü'nü kutluyor.

Babalar Günü'ne dair bir paylaşım da, ünlü sanatçı Tarkan'dan geldi. 2018 yılında baba olan sanatçı, kızı Liya'yı kucakladığı bir fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

"VARLIĞINLA YENİDEN DOĞDUĞUMU BİLİYOR MUYDUN?"

Mesajında, kızı Liya'ya seslenen Tarkan, "Babalık neymiş daha yeni yeni anlıyor ve öğreniyorum… Yaşadığım sürece seni koşulsuzca hep çok seveceğim, koruyacağım ve mutluluğun için elimden geleni yapacağım" sözlerini kullandı.

"SENİ KOŞULSUZCA HEP ÇOK SEVECEĞİM"

Sanatçı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"En kıymetlim, her şeyim, birtanecik kızım…

Seninle birlikte içimdeki çocuğu yeniden büyüttüğümü, ona sevmeyi yeniden öğrettiğimi, varlığınla yaralarımı her gün biraz daha iyileştirdiğimi, aslında yeniden doğduğumu biliyor muydun?

Geçmişin karanlığında kayıp olan ruhumun, ışığı seninle yeniden gördüğünü.

Babalık neymiş daha yeni yeni anlıyor ve öğreniyorum…

Arada takılıp düştüğümü, hatalar yaptığımı da biliyorum ama her nefesimde daha iyi bir baba olmak için uğraşıyor ve çabalıyorum.

Dilerim ki babalığım senin mutlu, özgüvenli, hayallerinin peşinden giden, kendini seven, özgür ruhlu, cesur, güçlü, kendi ayakları üzerinde durabilen, kalbini, sezgilerini dinlemeyi ihmal etmeyen ama aklını da kullanmasını bilen, sevgi dolu, duyarlı ve de merhametli bir insan olmana aracı olur.

Yaşadığım sürece seni koşulsuzca hep çok seveceğim, koruyacağım ve mutluluğun için elimden geleni yapacağım.

Babalıkla hayatın gerçek anlamını öğrettiğin için sana teşekkür ederim."