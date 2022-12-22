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Tarkan'dan Aile Pozu
Megastar Tarkan, eşi Pınar Dilek ve kızı Liya Tevetoğlu ile çektirdiği fotoğrafları Instagram'dan paylaştı. Ünlü şarkıcının pozları kısa sürede ilgi gördü. İşte haberin detayları...
Tarkan, eşi Pınar Dilek ve Liya Tevetoğlu ile çektirdiği fotoğrafları Instagram'dan paylaştı.
Eski karelerini yayınlayan Megastar, "Geçen günlerden" notunu düştü.
Kısa sürede binlerce beğeni ve mesaj alan Tarkan, yine kızının yüzünü göstermedi.
6 milyon takipçisi olan sanatçı, ailesiyle çektirdiği fotoğrafları ara sıra sevenlerinin beğenisine sunuyor.
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