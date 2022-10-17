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Tarkan 50 yaşına bastı! Megastar’ı ilk kutlayan Cem Yılmaz oldu

Megastar Tarkan'ın 50. yaşına bastı. Ünlü komedyen Cem Yılmaz "Nice yıllar kral. Yarım asırlık ömründe bize hep cömert davrandın bizimle hep güzellikleri paylaştın" sözleriyle Tarkan’ın doğum gününü kutladı.  

Magazin 17.10.2022, 22:10 Emrah
Tarkan 50 yaşına bastı! Megastar’ı ilk kutlayan Cem Yılmaz oldu

Ünlü şarkıcı Tarkan, 17 Ekim'de 50. yaş gününü kutladı. Cem Yılmaz da Instagram'dan Tarkan'la çekilen bir fotoğraflarını paylaşarak doğum gününü kutladı.



Cem Yılmaz paylaşımında, "Nice yıllar kral. Yarım asırlık ömründe bize hep cömert davrandın bizimle hep güzellikleri paylaştın, bir derdini söylemedin, birimize yük olmadın hep ferahlık mutluluk moral verdin. Sen çok yaşa" ifadelerini kullandı.

"ÇOK MUTLU ETTİNİZ BENİ"

Tarkan da Instagram hesabından bir video paylaşarak doğum günü mesajları için teşekkür etti. Tarkan, "O güzel doğum günü mesajlarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkürler. Ne güzel doğum günü mesajları onlar öyle. Ne güzel dilekler, çok mutlu ettiniz beni. Ben de sizi çok seviyorum" dedi.


 

#tarkan #Cem Yılmaz #Magazin #Snobmagazin
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