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Tanzaya’da şehit askerler anısına Karabağ köyü kurdular
Sanatçı Doğuş ve Azerbaycanlı gazeteci eşi Hoşkedem Hidayetkızı, suyu olmayan bir köye 13 çeşme kurdu.
Sanatçı Doğuş ve Azerbaycanlı gazeteci eşi Hoşkedem Hidayetkızı, IDEA Universal Derneği’nin yardımlarıyla Tanzanya’da bir köye nefes oldu.
Suyu olmayan bir köye 13 çeşme kurdu ve tarım sahaları için köye yardım etti.
Yerli halk mutluluklarını Doğuş’un verdiği mini konserle kutladı doyasıya eğlendi. Yerli halk Doğuş ve Hoşkedem Hidayetkızı çiftinin kurdukları köyün adını Karabağ koydu.
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