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Tanju Çolak’tan yeğenine destek
Türk futbol efsanesi Tanju Çolak, yeğeni Belin Çolak’ın yeni şarkısı ‘Hasret’in klibinde oynayarak destek verdi.
Zeki Sincar Production etiketiyle piyasaya çıkan slow şarkıya Buğra Kekik yönetiminde Beykoz’da klip çekildi. Amca - yeğeni buluşturan renkli klip tüm dijitallerde platformlarda görücüye çıktı.
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