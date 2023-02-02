Tango Ateşi Pera’yı Yaktı  

Aylin Şengün Taşçı ve Akif Benk, müzikalde düet yaptıkları 'Vuslat’ adlı eseri Sevgililer Günü öncesi müzik ve tango tutkunlarının beğenisine single olarak sunmaya hazırlanıyorlar. Kanun sanatçısı Halil Karaduman’ın dinleyenleri derinden etkileyen eseri ‘Vuslat’ son dönemin başarılı aranjörlerinden Hakan Açıkalın’ın düzenlemesiyle bu projede yeniden hayat buldu.





Pera Palas’ın büyülü atmosferinde şarkının ruhunu yansıtan klipte ikiliye, Liv Hospital Grup Koordinatörü Meri İstiroti ve dans sanatçısı Erman Ezgin tangonun romantik figürleriyle eşlik etti. Klip yönetmenliğini Hakan Açıkalın üstlendi.

Aylin Şengün Taşçı, “Müzikalde düetimiz çok beğenildi ve olumlu geri dönüşler aldık. Meri İstiroti bu projenin mimarı oldu. Büyük bir titizlikle ve keyifle bu projeye başladık. Şarkının geliri organ nakli bekleyen hastaların ihtiyaçlarına destek olacak” diye konuştu.



Akif Benk ise “Müzikal bir kariyer hedefim yok ama Aylin Şengün Taşçı gibi büyük bir ses sanatçısıyla bir şarkıyı icra edebilmek benim için çok değerli bir hatıra oldu” dedi.