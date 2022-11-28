Tan Taşçı'nın Özel Hayatı Hakkında Flaş İddia!

Türkiye'nin en çok konser veren şarkıcısı Tan Taşçı sağlık sorunları sebebiyle sahnelere ara verdi.

4 AY SAHNELERDEN UZAK KALACAK

Sahnede zaman zaman öksürdüğü görülen Tan Taşçı’nın durumunun ciddi olduğu, 4 ay boyunca sahnelerden uzak kalacağı öğrenildi.

Bu gelişmenin ardından bu kez Tan'ın özel hayatı hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Söylemezsem Olmaz adlı programın iddiasına göre; Tan Taşçı ile Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay çok yakın arkadaş.

"İSTEDİĞİYLE YAŞAYABİLİR"

Aşk yaşadıkları iddia edilen Tan henüz bir açıklama yapmazken Bircan Bali ikilinin yakın arkadaş olduğunu iddia etti.

Seren Serengil ise araya girerek "Asena istediğiyle yaşayabilir artık bekar. Onu konuşmamızın sebebi evliyken yaşıyor olmasıydı. Tan'la da yaşar Berkay'la da yaşar onla da yaşar bunla da yaşar. Biz neden tepki verdik; en fazla konuşulan skandalların arasında ilk ondaydı. Berkay-Caner-Asena bebek odası skandalı. Asena oradan sonra toparlayamadı" dedi.

TAN TAŞÇI KİMDİR?

Almanya'da, Selma ve Yusuf Taşçı'nın küçük oğlu olarak dünyaya gelen Tan, ilkokula Ankara'da, Arı Koleji'nde başladı. Lise eğitimini ise Rauf Denktaş Lisesi'nde tamamladıktan sonra polifonik korolarda uzun süre şarkı söyledi. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı Korosuna katıldı. Bunun yanında şan dersleri de aldı.

Daha sonra, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera ve Şan bölümüne girdi. Aynı zamanda halk müziği, sanat müziği gibi çeşitli korolarda ve devlet operasında görev aldı. Sahne dersleri de alan Tan, "Mürüvvetsiz Mürüvvet" adlı Türk filminde de rol aldı.[kaynak belirtilmeli] Öğrencilik yıllarında da birçok gece kulübünde ve organizasyonlarda sahne alan Tan, 13 Mayıs 2005'te tümü kendi bestelerinden oluşan "Rica Ederim" adlı ilk albümünü çıkardı ve bu albümdeki slow parçalarla adını duyurdu.

İki yıl süren ilk albüm promosyonunun ardından, Tan 2. albümü "Sözümü Tutamadım"ı Erol Köse imzasıyla sevenlerinin beğenisine sundu. Kendi şarkılarının yanında bir de Sezen Aksu ve unutulmaz besteci söz yazarı Onno Tunç eseri "Geçer"e de albümünde yer verdi.

24 Mayıs 2008 tarihinde "Yıldızlar Da Kayar" isimli sözü ve müziği Ferdi Tayfur'a ait olan şarkıyı yeniden yorumladı. 1 Haziran 2009'da ise "İşaret" adlı 4. albümünü çıkardı ve bu albümde de yine Ferdi Tayfur'a ait olan "Sanma Ki" adlı şarkıyı yorumladı.

Sanatçı 2010 yılında Taş Yürek adlı 5. albümünü, 2011 yılında Serdar Ortaç'la beraber seslendirdiği Benim Gibi Olmayacak adlı single yayınlandı. Tan 2012 yılında "İlk" adını taşıyan albümünü müzik severlerin beğenisine sundu.

Tan Taşçı 2008'de "Yıldızlarda Kayar", 2009'da "Sanma ki", 2010'da "Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun" ve 2012'de de "İmkansız" adlı şarkıları başarılı şekilde cover yapar ve verdiği röportajlarda "Yapacağım her albümde yeni bir cover şarkı koymayı düşünüyorum." şekilde demeçler verir.

2013 yılında aranjör Yasin Keleş ile birlikte sözleri Aysel Gürele ait "Ara Ara" adlı şarkıyı yeniden yorumlar.

Sanatçı "İlk" albümünden sonra 2014 yılında önce "Bırak Beni" ve sonrasında "Ağrılı Başımız" adında iki farklı single yayınlar.

Ayrıca 2016 yılında ''Sevmek Yetmiyor Bazen'' ve 2018 yılında ''Bana Aşktan Söz Etme'' albümlerini çıkarmıştır.