Tan Taşçı'dan Evlilik Açıklaması

Tan Taşçı, 31 Aralık gecesi Bayhan Müzik organizasyonuyla İstanbul Kongre Merkezi Balo Salonu'nda sahnedeydi.

Gecenin açılışını pop müziğin güçlü kadın yorumcularından Zeynep Casalini yaptı.

Şarkılarını söylerken arada seyircilerle sohbet eden sanatçı, sol elindeki yüzüğü dikkat çekince, "Yüzüğüm fake, totem olsun diye taktım. Bakarsınız tutar da 2023’te evlenirim. Uzun zamandır sahneye çıkmıyordum, sağlığıma kavuşup tekrar sahnede olmak ve yeni yıla sizlerle girmek çok güzel oldu. Konserlerde görüşeceğiz" diyerek en çok sağlık ve aşk diledi.