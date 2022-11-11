‘Tamirhane’nin güçlü oyuncu kadrosu stüdyoya girdi
Başarılı oyuncular Nejat işler, Rıza Kocaoğlu, Merve Dizdar, Bülent Şakrak, Ali Seçkiner Alıcı, Gökhan Kıraç, Engin Hepileri, Yaren Alaca , Erkan Kolçak Köstendil ve Erkan Can’ın kadrosunda buluşturan Tamirhane filminin oyuncuları, Duayen sanatçı Müslüm Gürses’in “Biz Babadan Böyle gördük” eserini seslendirmek için stüdyoya girdi.
Oyuncu kadrosuyla ve hikayesiyle dikkat çeken, 11 Kasım’da izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Tamirhane filminin oyuncularının stüdyodaki eğlenceli anları kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Yapımcılığını Sky Films, Dentsu Türkiye, Kumbara film, ASC Films ve idpro’nun üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda ise Erkan Kolçak Köstendil oturuyor. Filmin senaryosunu ise aynı zamanda filmde rol alan Bülent Şakrak yazdı.
Güçlü oyuncu kadrosuyla ve hikayesiyle merak uyandıran filmin konusu ise; Yetiştirme yurdunda büyüyen iki kader kardeşi Yılmaz ve Müjdat’a yine kendileri gibi büyüyen manevi babaları Nuri ve İsmet’den boya ve kaporta dükkanı miras kalır. Bir huysuz ihtiyarın arabasını iki sokak öteye bırakmak için çıktıkları yol, gece yarısı arabaya düz kontakt yapılırken onları gören ihtiyarın kalbinin dayanamaması ile hiç bilmedikleri bir yere çıkar. Olaylar, Yılmaz ve Müjdat’ın ihtiyarın cesedini tiner kazanına koymalarını gerektiren bir noktaya gelir. Dükkanda araba boyamaya devam eden ikili, cesedin bulunduğu yakıt tankından alınan tinerle boyadıkları arabaların muhteşem gözükmeye başladığını fark ederler. İki sokak ötesi çok ilginç bir yere çıkmıştır.
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|18
|8. Pendikspor
|11
|18
|9. Bandırmaspor
|11
|15
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|12
|15
|11. Adanaspor
|12
|14
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|11
|12
|14. Altay
|12
|12
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|11
|12
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|12
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|17. Erzurumspor
|11
|10
|18. Gençlerbirliği
|11
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|12
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|13
|34
|2. M.City
|13
|32
|3. Newcastle
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|1. Barcelona
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