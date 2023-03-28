Tamer Karadağlı ve Cem Özer Saç Ektirdi

İki usta isim Tamer Karadağlı ve Cem Özer, saç ekimi yaptırdı. Serkan Aydın 8 saat süren saç ekiminde Tamer Karadağlı'ya 5 bin 500 kök, Cem Özer'eise 4 bin 500 kök içeren özel saç ekimi yaptı. Saç ekiminden sonra mutlu oldukları görülen Karadağlı ve Özer yeni saçları merak konusu oldu.



