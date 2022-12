Talihsiz Kaza Sevenlerini Üzdü 

Snob Magazin'in haberine göre; Deniz Can Aktaş, başrolünü Naz Çağla Irmak ile paylaştığı Romeo & Juliet tiyatro provasında kaza geçirdi.

DasDas'ta yer alan oyunda izleyici karşısına çıkan oyuncu, dövüş sahnelerinin provasında gözüne darbe aldı.

Göz altı moraran Aktaş, çektirdiği fotoğrafları Instagram'dan yayınladı.

Gözlüklü karelerine de yer alan Aktaş, "Ondan bundan. Çılgın bir yıl sonunda, yeni yıl güzellikler getirsin herkese... Güzelliklerle beraber "dertleride" çektim selfie acemisi olarak. Hepsi geçti gitti şükür" diye yazdı. Aktaş'a hayranlarında geçmiş olsun mesajı yağdı.

Menajerimi Ara dizisiyle büyük çıkış yakalayan oyuncu, 1 milyon 200 bin takipçisi olduğu Instagram'dan Türkçe mesajların yanı sıra İngilizce, İspanyolca ve Arapça yorumlarda aldı.

DENİZ CAN AKTAŞ KİMDİR?

Deniz Can Aktaş, 28 Temmuz 1993 yılında İstanbul’da doğmuştur. Doğma büyüme İstanbullu olan Deniz Can Aktaş aslen Kastamonu İnebolu’ludur. Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri ve İşletme Mühendisliği Bölümü mezunu olan genç oyuncu, kariyerine 2015 yılında yayınlanan Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizi ile adım atmıştır. Şu sıralar 'Kasaba Doktoru' adlı dizide Ömer karakterini canlandırıyor. Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşamaktadır.