Talat Bulut Sosyal Medyayı Salladı!

Usta oyuncu Talat Bulut'un merakla beklenen yeni projesi Tuzak önceki gece yayın hayatına başladı. Bulut’un ekranda görünmesi ile birlikte hayranları Twitter'da binlerce paylaşımda bulundu.

Talat Bulut hakkında sosyal medyada 30 binden fazla tweet atıldı. Fanları, usta oyuncuyu sosyal medyanın gündemine taşıdılar.

Sezonun merakla beklenen dizilerinin başında gelen ‘Tuzak’ta dizinin en güçlü karakteri olan işi adamı Demir Gümüşay’a hayat veren oyuncu her çarşamba izleyici ile buluşacak.