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Taksim'deki Terör Saldırısından Kıl Payı Kurtulmuş!

Oyuncu Cansel Elçin, dün İstanbul Taksim'deki gerçekleşen bombalı saldırı esnasında İstiklal Caddesi'nde olduğunu açıkladı. İşte detaylar...

Magazin 14.11.2022, 17:31 14.11.2022, 17:46 arif hür
Taksim'deki Terör Saldırısından Kıl Payı Kurtulmuş!

6 kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı esnasında orada bulunan oyuncu Cansel Elçin, kıl payı kurtulduğunu açıkladı.

Cansel Elçin, patlamadan hemen sonra yaptığı paylaşımda olay yerine çok yakın olduğunu dile getirdi: "İstiklal'de hemen yanımızda büyük bir patlama oldu. Ben iyiyim, umarım can kaybı yoktur."

Öte yandan Cansel Elçin, Taksim'deki patlamada yaralanan vatandaşlar arasında öğrencilerinin olduğunu da açıkladı.

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CANSEL ELÇİN KİMDİR?

20 Eylül 1973 tarihinde İzmir’de doğan Cansel Elçin, İlköğretim 1’inci ve 2’inci sınıfı İzmir Tire’de okumuş ve daha 8 yaşındayken ailesiyle beraber Paris’e taşınmışlardır. İlköğretim ve orta öğretimi Lycée Racine’de tamamlayan Cansel Elçin, lise eğitimi için ‘Dil ve Edebiyat’ alanını tercih etmiştir. Üniversiteye başladıktan 6 ay sonra bırakmış ve bu süreçte iş hayatına atılarak ticaretle ilgilenmiştir. Türkiye'nin Denizli ve Bursa şehirlerinden getirilen çarşaf, bornoz ve çeşitli tekstil ürünleri zincir mağazalara sattıktan sonra bu süreçten sıkıldığı için 4 yıllık tiyatro okuluna girerek kendisini oyunculuk alanında geliştirmiş. Tiyatro öğrenciliğinde krep yapmanın yanı sıra, garsonluk, barmenlik, şoförlük de yapmıştır.

Daha sonra Ecole Florent’e kaydolan ve oyunculuk eğitimini sürdüren Cansel Elçin, New York’ta Actor’s Studio’yu kurmuş, Lee Strasberg’in oğlu John Strasberg ve Jack Garfenin’den de sinema ile tiyatro dersleri almıştır. Okulun ardından Fransa’da tiyatro sahnelerinde yer almaya başlamış ve ayrıca bu dönemde reklam ile sinema filmlerinde de oynamıştır. Ferzan Özpetek ile 1997 yılında tanışan Elçin, ‘Harem Suare’ adlı film ile kamera arkası deneyimi kazanmış ve bu süreçte Tomris Giritlioğlu ile de çalışarak ‘Kırık Kanatlar’ adlı dizi ile tanınmaya başlamıştır. Yazıp ve yönetmiş olduğu Papillon isimli kısa filmini 2007 yılında çıkaran Elçin, en önemli çıkışını ise ‘Hatırla Sevgili’ adlı dizideki Ahmet karakteri ile edinmiştir. Buradaki başarısıyla Beykent Üniversitesi 7. İletişim Ödülleri’nde ‘En İyi Erkek Dizi Oyuncusu’ ödülüne layık görülen yakışıklı oyuncu, Küçük Kıyamet, Dayan Yüreğim, Gönülçelen, Ağlama Anne, Bizim Hikaye, Aşk Tesadüfleri Sever, Sol Yanım gibi pek çok yapımda da yer almıştır. Şimdilerde ‘Börü’ dizisiyle karşımıza çıkmaktadır.2012 yılında Pınar Apaydın ile dünya evine giren başarılı oyuncu, 2017 yılında boşanmıştır. Zeynep Tuğçe Bayat ile de 2020 yılında nikah masasına oturmuştur.

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