Takside Tacize Uğradığını Açıkladı!

İngiltere’nin popüler televizyon programı Love Island’da yarışan, yarışmadan sonra şöhreti yakalayan Maura Higgins, takside başına gelen korkunç olayı ilk kez anlattı.

TAKSİDE UYUDUKTAN SONRA...

Maura Higgins, bir taksinin arkasında uyuyakaldıktan sonra cinsel saldırıya uğradığını açıkladı.

"ADAMIN ELİ ETEĞİMİN ÜZERİNDEYDİ"

Ünlü isim açıklamasında, "Sonra uyandım, adamın eli eteğimin üzerindeydi. Dürüst olmak gerekirse çok çabuk ayıldım. Muhtemelen başıma gelen en korkunç şeylerden biriydi" dedi.

Maura olayı rapor edip etmediği veya saldırının ardından adama ne olduğu hakkında daha fazla detay vermedi.

MAURA HİGGİNS KİMDİR?

Maura Higgins, 25 Kasım 1990'da İrlanda'nın County Longford'unda doğdu ve büyüdü. Higgins, İrlandalı bir televizyon kişiliği, sunucusu ve modelidir. Love Island 2019'un beşinci serisini dördüncü sırada tamamladı. Gösteriden bu yana çok sayıda moda ve makyaj markasıyla işbirliği yaptı. Buzda Dans yarışmasında yarışmacıydı.

