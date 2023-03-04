Tahsin Burak’tan Eski Sevgiliye: Bekleme Artık “Yürüyorum Ecele”

Yeni teklisi Yürüyorum Ecele için kamera karşısına geçtiği klipte, kendisinden beklenildiği gibi daha önce denenmeye cesaret edilmemiş bir yalınlıkta mekân ve atmosfer kullanımını tercih eden bir yönetmenle çalışıyor: Problemseason.

Söz ve müziği Tahsin Burak’a ait şarkının aranjörlüğünü Cem Coşkun üstleniyor. Düzenleme çalışmasını yapan Erdal Toprak, Cem Coşkun ile mix ve mastering çalışmasını da paylaşıyorlar. Elektroda ise Oğuzhan Turan’ı görüyoruz.

Yürüyorum Ecele şarkısı bize tehlikeli bir aşk öyküsü anlatıyor: Her durumu şaibeli olan bir eski sevgiliye “Aldın elimden neyim varsa” diyerek sitem edilen şarkı: “Dağıttığın beni ben topluyorum / Ara sıra dalsam bile uzaklara” sözleriyle adeta hislere tercüman oluyor.

Giden sevgilinin kendisini hâlâ da sevdiğini bildiği halde duruşundan taviz vermiyor ve ona: “Sarıyorum başa yine senide / Bekleme artık yürüyorum ecele” diyerek asil tavrını sürdürüyor.

Ve dikkat! Geçmişte kalanı geçmişte bırakmak isteyen tüm müzikseverler için yayımlanan Yürüyorum Ecele şarkısına muhteşem video klibiyle birlikte tüm dijital platformlardan ulaşabilirsiniz. Kaçırmayın!