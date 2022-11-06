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Tahiti’de denize düşüp kaybolmuştu! Dilek Ertek'in milyon dolarlık takıları nerede?

Lüks bir mücevher markasının Türkiye distribütörü olan Dilek Ertek'in arkadaşlarıyla çıktığı Tahiti tatilinde ölmesinin yankıları sürüyor. Hürriyet, işkadını Dilek Ertek’in kamarasının balkonundan okyanusa düşerek kaybolduğu geceyle ilgili çok önemli detaylara ulaştı. Baş şüpheli İsviçreli sevgili. Ertek’in mücevherleri kayıp. İntihar gibi görünmüyor.

Magazin 06.11.2022, 12:06 Emrah
Tahiti’de denize düşüp kaybolmuştu! Dilek Ertek'in milyon dolarlık takıları nerede?

Hürriyet'ten İsmail Bayrak ve Eyüp Serbest'in haberine göre; Yakınlarından edindiğimiz bilgilere göre, 71 yaşındaki Dilek Ertek, 24 Ekim’de Norwegian Spirit adlı cruise gemisine, uzun süredir birlikte olduğu 74 yaşındaki İsviçreli erkek arkadaşıyla Bora Bora’da doğum gününü kutlamak için biniyor.

SEVGİLİSİ KAYBOLDUĞUNU 20 SAAT SONRA BİLDİRİYOR

Erkek arkadaşı sabah, öğle ve akşam yemeklerinde dahi görünmeyen Dilek Ertek’in kayıp olduğunu tam 20 saat sonra akşam saat 22:00’de bildiriyor. Olay gece 03:00 sıralarında oluyor ancak sevgilisi 20 saat sonra gemi yönetimini bilgilendiriyor.

GECE YARISI BİR KARARTI DENİZE DÜŞÜYOR

Güvertenin başında ve sonunda olan kameralar inceleniyor ve o saatte net olmayan bir karartının denize düştüğü görülüyor. Gemi yönetimi erkek arkadaşını ayrı bir odada gözlem altında tutuyor ve 3 gün sonra Tahiti’ye yanaşılıyor. Burada İsviçreli erkek arkadaş, polis tarafından sorgulanıyor. Ancak yeterli delil olmadığı gerekçesiyle serbest bırakılıyor ve ülkesine geri dönüyor.

AYNI KAMARAYA BAŞKA YOLCU ALINIYOR

Gemide Ertek’in kamarasına 2 gün sonra başka yolcu alınıyor. Normalde böyle durumlarda gemi mürettabatının sorgulanması, odanın detaylı incelenmesi ve yan odalardaki müşterilerin sorgulanması gerekir. Ancak hiçbiri yapılmıyor, ayrıca kamera kayıtları verilmek istenmiyor. Tahiti, ‘Olay bizim sınırlarımızda olmadı’ diyor ama Dilek Ertek’in avukatları en yakın karanın Tahiti sorumluluğunda olduğunu savunuyor. Olayı derhal ele alan avukatlar, gemiye de ayrı bir dava açmaya hazırlanıyor.

MÜCEVHERSİZ BAKKALA BİLE GİTMEZDİ

Olayın farklı yönleri de var. 71 yaşındaki Dilek Ertek, Bora Bora’da doğum günü kutlayacak ve oradan Los Angeles’a geçecekti. Markete bile mücevherlerini takarak giden ve her zaman üzerinde milyon dolarlık takılar taşıyan Dilek Hanım’ın odasından hiç Mücevher çıkmıyor. Gemi yönetimi eşyaları teslim ediyor ama çantasında sadece kıyafetleri ve kişisel eşyaları var. Dilek Hanım’ın takılarının olmaması olaya farklı bir boyut kazandırıyor.

DÜŞTÜ MÜ, ATLADI MI, ATILDI MI?

71 yaşındaki işkadını Dilek Ertek, 24 Ekim’de Fransız Polinezyası’ndaki Papeete Adası’ndan başlayan, 11 günün sonunda Honolulu’da biten tura katılmak için Norwegian Cruise Line şirketinin sahibi olduğu Norwegian Sprit (Norveç Ruhu) isimli gemiye bindi.

DÜN DOĞUM GÜNÜYDÜ

Doğum günü olan 5 Kasım’ı gemide kutlayacaktı. Ancak 25 Ekim’i 26 Ekim’e bağlayan, yani gemiye bindiği gece yarısı, kaldığı kamaranın balkonundan denize düştüğü anlaşıldı. Gemi personeli karanlık sularda yolcuyu arasa da bulamadı. Durum hemen telsizle yetkililere bildirildi. Arama ekipleri bölgeye hareket ederken, gemi en yakındaki liman olan Papeete Adası’na döndü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Güvenlik güçleri gemiye çıkarak kaptan ve personelin ifadelerine başvurdu. Gemideki güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Gemi daha sonra rotasında devam etti. Olayı Haber alan Dilek Ertek’in oğlu Gökçe Atuk arama çalışmalarını yerinde görmek için Tahiti’ye gitti. Ancak aradan 11 gün geçmesine rağmen Dilek Ertek’e ulaşılamadı.

ŞÜPHE ÇEKEN NOKTALAR

* MUTLU VE HUZURLUYDU: Yakınlarına göre, Dilek Hanım akşamları 22:00’de yatan, mutlu bir ilişkisi olan, huzurlu biriymiş. İntihara dair bir bulgu yok.
* BALKONDAN DÜŞMESİ İÇİN BOYU KISA: ‘O balkondan düşmesine imkân yok’ deniyor. Çünkü balkonlar camlı ve demirli. Dilek Ertek’in boyu 1.58 civarı. Balkon camının ise 1 metreden uzun olduğu söyleniyor.
* ARAMA ÇALIŞMALARI DURDU: Arama çalışmaları durduruldu. Oğlu Gökçe Atuk hukuk mücadelesi başlattı.
* SEVGİLİSİ BAŞ ŞÜPHELİ: Dilek Hanım’ın sevgilisi şüpheli ama mücevherlerin olmaması başka şüpheleri de beraberinde getiriyor.
* HIRSIZLIK İHTİMALİ: Takıların olmaması aileye farklı senaryolar kurdurmuş. Hırsızlık mı; sevgilisi mi; başka bir şey mi? Şu anda ortadan yok olan bir Sevgili ve kayıp milyarlık mücevherler var.

UZAK YOL KAPTANI ANLATTI: O GEMİLERDEN DÜŞMEK O KADAR ZOR Kİ...

Yıllarca uzak yol gemi kaptanlığı yapmış olan Kaptan Mustafa Can, yolcu gemilerinden düşmenin çok zor olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bu tip yolcu ve cruise gemilerinden düşmek zordur. Ben düşeyim diye uğraşsanız da düşemezsiniz. Burada bir atlama ya da atılma ihtimali söz konusu olabilir. Bu araştırılmalı. Büyük ihtimalle soruşturma da bu yönde yürütülüyordur. Seyir halindeki bir gemiden düşen yolcuların yüzde 90’ı bulunamaz. Eğer biri gemiden düştüğünde suda canlı kaldıysa 24 saat içinde kurtulabilir. 24 saat sonrasında ise susuzluk nedeniyle hayatını kaybeder.”

#Dilek Ertek #Magazin #Snobmagazin
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