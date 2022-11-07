Tacize Uğrayan Zeynep Bastık'tan Açıklama

Dün akşam Mersin'in Tarsus ilçesinde konser veren Zeynep Bastık, "Konserimiz harika başlayıp belli bir yere kadar harika devam etti. Fakat daha sonra ikazlarıma rağmen seyircilerin arasından suratıma tutulan oyuncak lazerle başlayıp yine suratımı sıyıran ve ciddi bir yaralanmadan kıl payı kurtulduğum, sahneye atılan şu şişesiyle devam etti" dedi.

"CAN GÜVENLİĞİMDEN ENDİŞE ETTİM"

29 yaşındaki şarkıcı, daha sonra şu ifadeleri kullandı:

"Açıkçası yaralanmaktan korktuğum ve güvenliğimden endişe ettiğim için konseri son üç şarkı kala bitirmek zorunda kaldım. Bazı kendini bilmezler yüzünden gelen onca kişiye bunu yaşattığım için özür dilemek istedim. Benim de ilk defa başıma geliyor emin olun... Demem o ki; gençlerin 'challenge' adı altında eğlenceye döndürdükleri korkunç konser ritüelleri artık bizim için ciddi tehlike oluşturuyor.

Bunu hangi duyguyla, neden yapıyorsunuz bilmiyorum. Aklım almıyor. Bu bir sevgi göstergesi mi? 'Sahneden in' deme şekli mi? Bazıları bizi stres topu olarak mı görüyor? Kafamda bir sürü soru...

"KORKUNÇ BİR ANI!"

Birçok sanatçı arkadaşımın da başına geldiğini biliyorum, görüyorum bir süredir. Ne acı! Sizinle her yerde şarkılarımızı söylemek için can atarken, evimize bu korkunç anılarla dönüyor olmak emin olun bizi derinden yaralıyor. Çözümü nedir, bilmiyorum ama son derece üzgün ve kırgın olduğumu söylemek istedim. Tekrar geri kalan tüm sevenlerimden özür dilerim. Dün de söylediğim gibi daha makul zamanlarda ve şartlarda görüşmek üzere, sizi çok seviyorum.

ZEYNEP BASTIK KİMDİR?

Zeynep Bastık 8 Temmuz 1993 tarihinde Çanakkale'de dünyaya geldi. Üç yaşındayken ailesi İzmir'e taşınınca ortaokul ve liseyi Çanakkale'de tamamladı.

Mutluluk, Yasak Elma, Sil Baştan ve Umuda Kelepçe Vurulmaz isimli gençlik dizilerinde rol alan Zeynep Bastık, asıl çıkışını ise müzik kariyeriyle yaptı.

Bastık, 2021-2022 yılları arasında Tolga Akış ile evli kaldı.