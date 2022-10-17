Taciz Açıklaması! Dava Sonuçlandı

Ünlü oyuncu Bekir Aksoy, önceki akşam 'Top Model Of Universe’ Kainat Modellik Yarışması'nda sunuculuk yaptı.

"BİZİM İÇİN OLAY BİTTİ"

Eşi Nazife Aksoy’un geçmişte kuliste uğradığı taciz olayı hakkında konuşan Bekir Aksoy, "Kadına yapılan şiddete, cinsel saldırıya ve tacize her türlü duruma karşıyız. Davada son karar verildi. Bizim ve mahkeme için olay bitti. Karşı taraf 2.5 sene hapis cezası aldı.

Hem bizim açımızdan hem de kadınlar için çok önemli bir sonuç oldu. Allah bu durumu kimseye yaşatmasın” ifadelerini kullandı.

BEKİR AKSOY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

18 Mart 1969 yılında Ankara'da dünyaya gelen Bekir Aksoy, 1992 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu.

Aksoy, genç yaşta iki sene Dormen Tiyatrosu, iki sezon Gülriz Sururi ve arkasından altı sene Kent Oyuncuları'nda oynadı. Kenterler'de Müşfik Kenter'le beraber oynadığı "Helen Helen" adlı iki kişilik oyun, "Yolun Yarısı", "Uşak Ne Gördü?", "Sokak Kızı İrma", "Ver Elini Broadway" ve "Çok Uzak Fazla Yakın" gibi oyunlar bazılarıdır.

53 yaşındaki Bekir Aksoy'un hafızalara kazındığı yapım ise 2006-2011 yılları arasında yayımlanan Doktorlar dizisi oldu.

BEKİR AKSOY'UN KİŞİSEL YAŞAMI

2013-2017 yılları arasında Derya Çavuşoğlu ile evli kalan Bekir Aksoy, 2019 yılında Nazife Oğlakçıoğlu ile nikah masasına oturmuştur. Bekir Aksoy'un iki çocuğu vardır.

BEKİR AKSOY'UN YER ALDIĞI YAPIMLAR

Rol aldığı oyunlar:

1986: Tohum Ve Toprak

1988: Damdaki Kemancı

1988: Yolun Yarısı: Kemal Uzun

1991: Uşak Ne Gördü

1992: Çok Uzak Fazla Yakın

1992: Sakak Kızı İrma

1995: Ver Elini Broadway

1998: Helen Helen

2004: Fernado Krapp Bana Mektup Yazmış

2007: Antiloplar

2008: Koca Bir Aşk Çığlığı

2010: Ay Tedirginliği

2012: Sanat (oyun)

Filmografisi: