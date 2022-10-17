Taciz Açıklaması! Dava Sonuçlandı
Ünlü oyuncu Bekir Aksoy, önceki akşam bir etkinlikte sunuculuk yaptı. Aksoy, eşi Nazife Aksoy'un kuliste tacize uğraması ve davanın sonuçlanması hakkında konuştu. İşte detaylar...
Ünlü oyuncu Bekir Aksoy, önceki akşam 'Top Model Of Universe’ Kainat Modellik Yarışması'nda sunuculuk yaptı.
"BİZİM İÇİN OLAY BİTTİ"
Eşi Nazife Aksoy’un geçmişte kuliste uğradığı taciz olayı hakkında konuşan Bekir Aksoy, "Kadına yapılan şiddete, cinsel saldırıya ve tacize her türlü duruma karşıyız. Davada son karar verildi. Bizim ve mahkeme için olay bitti. Karşı taraf 2.5 sene hapis cezası aldı.
Hem bizim açımızdan hem de kadınlar için çok önemli bir sonuç oldu. Allah bu durumu kimseye yaşatmasın” ifadelerini kullandı.
BEKİR AKSOY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
18 Mart 1969 yılında Ankara'da dünyaya gelen Bekir Aksoy, 1992 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu.
Aksoy, genç yaşta iki sene Dormen Tiyatrosu, iki sezon Gülriz Sururi ve arkasından altı sene Kent Oyuncuları'nda oynadı. Kenterler'de Müşfik Kenter'le beraber oynadığı "Helen Helen" adlı iki kişilik oyun, "Yolun Yarısı", "Uşak Ne Gördü?", "Sokak Kızı İrma", "Ver Elini Broadway" ve "Çok Uzak Fazla Yakın" gibi oyunlar bazılarıdır.
53 yaşındaki Bekir Aksoy'un hafızalara kazındığı yapım ise 2006-2011 yılları arasında yayımlanan Doktorlar dizisi oldu.
BEKİR AKSOY'UN KİŞİSEL YAŞAMI
2013-2017 yılları arasında Derya Çavuşoğlu ile evli kalan Bekir Aksoy, 2019 yılında Nazife Oğlakçıoğlu ile nikah masasına oturmuştur. Bekir Aksoy'un iki çocuğu vardır.
BEKİR AKSOY'UN YER ALDIĞI YAPIMLAR
Rol aldığı oyunlar:
- 1986: Tohum Ve Toprak
- 1988: Damdaki Kemancı
- 1988: Yolun Yarısı: Kemal Uzun
- 1991: Uşak Ne Gördü
- 1992: Çok Uzak Fazla Yakın
- 1992: Sakak Kızı İrma
- 1995: Ver Elini Broadway
- 1998: Helen Helen
- 2004: Fernado Krapp Bana Mektup Yazmış
- 2007: Antiloplar
- 2008: Koca Bir Aşk Çığlığı
- 2010: Ay Tedirginliği
- 2012: Sanat (oyun)
Filmografisi:
- 1993: Yaz Evi
- 1995: Çiçek Taksi
- 1995: Zirvedekiler
- 1996: Nefes Alamıyorum
- 1997: Böyle mi Olacaktı
- 1997: Sakin Kasabanın Kadını
- 1997: Yasemin
- 1999: Bize Ne Oldu
- 2000: Ağlayan Kadın
- 2000: Bir Demet Yerli Film
- 2002: Abdülhamit Düşerken
- 2002: Aşkları Ege de Kaldı
- 2003: Ömerçip
- 2004: Kadirşinas
- 2004: Omuz Omuza
- 2006: Doktorlar
- 2010: İpucu Kriminal - Program Sunucusu
- 2010: Türk Malı
- 2011: Yahşi Cazibe
- 2012: Hayatımın Rolü
- 2013: Salih Kuşu
- 2018: Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?
- 2020: Akrep
- 2022: Yasak Elma
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
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|O
|P
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|10
|21
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|20
|3. Başakşehir
|9
|20
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Konyaspor
|10
|18
|6. Trabzonspor
|10
|18
|7. Galatasaray
|9
|17
|8. Kayserispor
|10
|16
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Kasımpaşa
|10
|13
|11. Alanyaspor
|10
|12
|12. Sivasspor
|10
|10
|13. Karagümrük
|9
|9
|14. Giresunspor
|9
|8
|15. İstanbulspor
|9
|8
|16. Antalyaspor
|9
|7
|17. Ankaragücü
|9
|7
|18. Hatayspor
|9
|7
|19. Ümraniye
|9
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Keçiörengücü
|9
|18
|2. Eyüpspor
|9
|18
|3. Bodrumspor
|9
|17
|4. Boluspor
|8
|15
|5. Pendikspor
|8
|15
|6. Sakaryaspor
|9
|15
|7. Rizespor
|8
|13
|8. Samsunspor
|9
|13
|9. Tuzlaspor
|9
|12
|10. Bandırmaspor
|8
|12
|11. Manisa FK
|8
|12
|12. Erzurumspor
|8
|9
|13. Altınordu
|8
|9
|14. Adanaspor
|9
|8
|15. Göztepe
|8
|8
|16. Altay
|9
|7
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|9
|6
|19. Denizlispor
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|10
|27
|2. M.City
|10
|23
|3. Tottenham
|10
|23
|4. Chelsea
|9
|19
|5. M. United
|9
|16
|6. Newcastle
|10
|15
|7. Brighton
|9
|14
|8. Liverpool
|9
|13
|9. Brentford
|10
|13
|10. Bournemouth
|10
|13
|11. Fulham
|10
|12
|12. West Ham United
|10
|11
|13. Crystal Palace
|9
|10
|14. Everton
|10
|10
|15. Leeds United
|9
|9
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|10
|9
|17. Wolves
|10
|9
|18. Southampton
|10
|8
|19. Leicester City
|10
|5
|20. Nottingham Forest
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|9
|25
|2. Barcelona
|9
|22
|3. Atletico Madrid
|9
|19
|4. Real Betis
|9
|19
|5. Real Sociedad
|9
|19
|6. Athletic Bilbao
|9
|17
|7. Villarreal
|9
|15
|8. Valencia
|9
|14
|9. Osasuna
|9
|13
|10. Rayo Vallecano
|9
|11
|11. Celta Vigo
|9
|10
|12. Mallorca
|9
|9
|13. Espanyol
|9
|9
|14. Sevilla
|9
|9
|15. Girona
|9
|8
|16. Getafe
|9
|8
|17. Real Valladolid
|9
|8
|18. Almeria
|9
|7
|19. Cadiz
|9
|6
|20. Elche
|9
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