Tacı Türkiye Taktı! 

Yarışmanın sunuculuğunu Bekir Aksoy- Mehmet Yıldırım ve Yasmin Gülman yaparken, kareografisini Asil Çağıl üstlendi. Top Model Of Universe Türkiye Başkanı Ali Turgut ve Semra Türk’ün ev sahipliğindeki geceye iş, sanat ve cemiyet hayatından bir çok tanıdık isim katıldı.

Yarışma başlamadan önce Bartın Amasra’daki maden şehitleri için saygı duruşu yapıldı. Yarışmada ayrıca İran’da sembol olan Mahsa Emini protestolarına destek verilirken, kadın yarışmacılar saçlarını podyumda toplu şekilde kesmesi dakikalarca ayakta alkışlandı.

35 ülkenin seçilmiş yarışmacıların katıldığı gecede kadınlarda 1. birinciliğe Türkiye’den Defne Şentürk, erkeklerde ise Faslı İlias Senhaji seçildi. Yarışmanın 1. cisi Defne Şentürk yarışma sonunda Türk bayrağı açtı.

Allah kimsenin başına vermesin!

Yarışmanın sunuculuğunu üstlenen ünlü oyuncu Bekir Aksoy soruları yanıtlarken, “ Çok keyifli gerçekten. Öncelikle uluslararası olması çok değerli” dedi. Eşi Nazife Aksoy’un geçmişte kuliste uğradığı taciz olaylı ile ilgili davanın geçen günlerde sonuçlanmasından ilk kez bahseden Aksoy, “Kadına yapılan şiddete, cinsel saldırıya ve tacize her türlü duruma karşıyız. Davada şuan son karar verildi. Bizim için olay bitti. Mahkeme içinde bitti. Karşı taraf bizim istediğimiz cezayı aldı. 2,5 sene ceza aldı. Hem bizim açımızdan hemde kadınlar için çok önemli bir sonuç oldu. Allah kimsenin başına ve ailelerin başına vermesin” ifadelerini kullandı.

Hepsi star oyuncu oldu

Gecede jüriler arasında yer alan ünlü kareograf Uğurkan Erez, “İlk defa Türkiye’de yapılan dünya yarışması bu, bende juri olmaktan çok mutluyum. Hepsi ülkelerinde birinci olarak geldiler. Keyifle izleyecem dedi. Bir çok model yetiştirdiğinden bahseden Erez, “Kenan İmirazlaıoğlu, Kıvanç Burak, Özçivit, Çağla Şikel, Tolhagan Sayışman, Serenay Sarıkaya, Özge Ulusoy o kadar çok var ki say say bitmiyor. Eskinin mankenleri şimdinin star oyuncuları hepsi ile iftihar ediyorum. Hepsi çok vefalıdır“ dedi.

Sporda kendini sakatlamış!

Manken Günay Musayeva’da jüride yer alırken, “Yarışma için geldim. Spor yaparken belimi incittim. Jüri olduğum için zorda olsa geldim. Ben hak edenin yanındayım “ dedi. Eski Tolga Karel’in oğlunu aramıyor demeci hatırlatılan Musayeva, “Hiç gerek yok” diyerek cevap verdi.

Kalbim dolu

Yarışmada jüri olan Wilma Elles, kırmızı tuvaletiyle göz kamaştırdı. Setten çıkıp ayağının tozu ile geldiğini belirten Elles, “ Böyle uluslararası bir yarışmada bulunmak beni çok gururlandırdı. Seçimlerimi adeletli bir şekilde yapacağım. Yolları açık olsun” dedi. İş hayatmın çok yoğun olduğunu belirten Elles, özel hayatı ile ilgili olarak ise “ Kalbim dolu, çok mutluyum. Ama kim olduğunu söylemem” itirafında bulundu..