Survivor'un Yıldızları Evlendi!

'Survivor' yarışmasından sonra aşk yaşamaya başlayan İlayda Şeker ve İsmail Balaban, önceki gün nişan haberiyle gündem olmuştu.

İlayda Şeker'in Nevşehir'deki baba evinde düzenlenen nişan töreninde çiftin yüzüklerini Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ve eşi Meltem Öztürk takmıştı.

ÜRGÜP'TE NİKAH KIYDILAR

Aile arasında düzenlenen törenle nişanlanan ikili, dün akşam Şeker'in memleketi olan Ürgüp'te nikâh masasına oturdu. Çiftin bu mutlu gününden kareler sosyal medyada paylaşıldı.

İlayda Şeker düğünde uzun kollu bir gelinlik tercih ederken, İsmail Balaban da siyah bir damatlık giydi. Survivor ile ünlenen ikilinin mutluluğu yüzlerine yansıdı.

İSMAİL BALABAN KİMDİR?

İsmail Balaban, 3 Eylül 1987'de Antalya'da dünyaya geldi. Türk pehlivandır. 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazandı. 2013 yılında Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıktığı için kaybettiği başpehlivanlık finalinin birincisi ilan edildi. 2020 yılında ağır sıklette Dünya Şalvar Güreşi şampiyonu oldu. 2021 yılında Acun Ilıcalı tarafından düzenlenen Survivor 2021 yarışmasında şampiyon oldu.

İlayda Şeker ile evlidir.

İLAYDA ŞEKER KİMDİR?

1994 doğumlu İlayda Şeker 28 yaşındadır. Survivor 2021 ünlüler takımında yarışan İlayda Şeker, 1994 yılında Nevşehir'de dünyaya geldi. 18 yaşına kadar ailesiyle birlikte Nevşehir Ürgüp'te yaşamını sürdürdü. Daha sonra Sakarya'da üniversiteyi kazanan Şeker, mezun olduktan sonra İstanbul'a yerleşti. Şeker şu anda çalışmamaktadır.

İlayda Şeker, Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban ile evlidir.