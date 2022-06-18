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Survivor'un Yıldızları Birlikte! Aşkları Belgelendi

Son olarak Survivor 2022: All Star'ın kadrosunda yer alan ünlü oyuncu Mert Öcal, gönüllüler takımında mücadele eden Sude Burcu ile aşk yaşıyordu. İkili, önceki gün trafikte görüntülendi. İşte detaylar...

Magazin 18.06.2022, 09:16 18.06.2022, 09:29 arif hür
Survivor'un Yıldızları Birlikte! Aşkları Belgelendi

Survivor All Star 2022'den sürpriz bir aşk çıktı.

Survivor 2022: All Star'da ünlüler takımımda mücadele eden Mert Öcal, kendisinden 14 yaş küçük Sude Burcu ile aşk yaşıyor.

Sude Burcu ile Mert Öcal, önceki gün İstanbul'da trafikte seyir halindeyken görüntülendi. İkilinin utangaç tavırları dikkat çekti.

SUDE BURCU KİMDİR?

Survivor Sude Burcu kimdir, kaç yaşında; Sude Burcu, 11 Mayıs 1996 tarihinde İzmir'de doğdu. 25 yaşındadır.

Babası futbol antrenörü, annesi pilates eğitmeni olan sporcunun, 2 kız kardeşi de kendisi gibi tekvandocu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan Burcu , İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde spor hayatına profesyonel olarak devam ediyor ve aynı zamanda da zumba eğitmenliği yapıyor. 1.66 boyunda ve 57 kilo olan sporcunun, 2 kez Avrupa 3.'lüğü, 1 kez Balkan Şampiyonluğu, 7 kez Türkiye Şampiyonluğu bulunuyor.

MERT ÖCAL KİMDİR?

Mert Öcal kimdir, nereli; Mert Öcal, 12 Mayıs 1982’de İstanbul’da dünyaya geldi. Türk manken ve oyuncu olan Öcal, Best Model of Turkey seçildikten sonra adını duyurmayı başardı.

Mert Öcal, Best Model of Turkey olduktan hemen sonra 2004 yılında “Best Model of The World” yarışmasını kazandı. Oyunculuk kariyerine 2005 yılında Asla Unutma isimli diziyle başlayan Öcal, burada ufak bir rolde yer aldıktan sonra gitgide kendisini geliştirerek projelerini büyütmeye başladı.

2007 yılında yönetmen koltuğunda Onur Tan’ın oturduğu Oyun Bitti isimli dizide Murat karakterini canlandırarak Azra Akın, Zeki Alasya, Tarık Papuçcuoğlu gibi isimlerle birlikte yer aldı. Bir yıl sonra Görgüsüzler isimli dizide Yılmaz karakterine hayat veren Mert Öcal, bu projede de Zeki Alasya, Melek Baykal, Çağla Şikel gibi isimlerle oynadı.

Öcal, 2015 senesinde ekranlarda yayınlanan Aşk Yeniden isimli dizide Ertan karakteriyle geri dönüş yaptı.

16 Şubat 2020 tarihinde başlayan Survivor 2020 yarışmasının ünlüler takımında yer aldı.

#Survivor 2022: All Star #sude burcu #mert öcal #snob magazin
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