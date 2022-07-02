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Survivor'da Yarışmıştı! Estetiksiz Hali Ortaya Çıktı

Survivor 2020'de Gönüllüler takımında yarışan Meryem Kasap'ın estetiksiz hali ortaya çıktı. Meryem Kasap'ın değişimi görenleri şaşırttı. İşte o kareler..

Magazin 02.07.2022, 15:07 02.07.2022, 15:25 arif hür
Survivor'da Yarışmıştı! Estetiksiz Hali Ortaya Çıktı

Sakatlığı nedeniyle Survivor 2020'den diskalifiye olan 30 yaşındaki Meryem Kasap'ın estetiksiz fotoğrafları ortaya çıktı.

Snob Magazin'in haberine göre; Meryem Kasap'ın yüzündeki değişimi görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Kasap'ın burun estetiği yaptırdığı öğrenildi.

Acun Ilıcalı, Meryem'in yarışmadan diskalifiye olduğunu şu sözlerle duyurmuştu:

"Meryem'in ciddi bir sakatlığı var. Bununla ilgili doktorumuz çalışmalar yaptı ve Meryem'in sakatlığı ciddi durumda. Doktorumuzla bir kez daha konuştum. Bu sabah itibariyle Metin Kuş'tan aldığım rapora göre Meryem tahmin de ediyor olabilir. Doktor Kuş'un raporuna göre Survivor'a devam etme şansın yok. Bana göre final adaylarından biri" 

İşte Meryem Kasap'ın yıllar içerisindeki müthiş değişimi... 

MERYEM KASAP KİMDİR?
Meryem Kasap, 1 Mayıs 1992 tarihinde Trabzon’da doğdu. Ailedeki 3 çocuktan en küçüğü olan Meryem Kasap, ilkokulda okurken 3 yıl tiyatroyla ilgilendi. 

Sporla tanışması lise yıllarında başladı. Lise takımında 2 yıl hentbol oynadı. Daha sonra bireysel spor yapma kararı aldı ve atletizme yöneldi. Bu spora ilk olarak sırıkla yüksek atlama branşıyla başladı.

2-3 yıl bu branşı yaptıktan sonra yaşadığım bir sakatlık sonucu branş değiştirmek zorunda kaldım ve 400 metre branşına geçti. Bu dönem içinde lise öğrenimimi tamamladı ve  Karadeniz Teknik Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulunu kazandı.

Eğitim ve spor hayatını aynı anda yürüttü. Kararlılığı ve azmi sayesinde 400 metrede 1 yıl içinde ilk Türkiye Şampiyonluğuna ulaştı ve milli takıma seçildi. Devam eden yıllar içinde bu başarıları devam etti ve Türkiye’yi sayısız şampiyonalarda temsil etme fırsatı yakaladı. Bu şampiyonalarda Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası, Milletler Kupası ve Akdeniz Şampiyonası’nda madalya kazandı.

Bu süreç içinde lisans öğrenimimi tamamladı ve mezun oldu. 12 yıllık spor hayatının, 8 yılı milli takim sporcusu olarak elit bir düzeyde geçti. Şu an hala aktif spor hayatıma devam ederken diğer yandan fitness eğitmenliği ve Personal Trainer’lık yapıyor.

#Magazin #snob magazin #estetiksiz #survivor #survivor 2020 #meryem kasap
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