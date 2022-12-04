Survivor yarışmacısıyla dudak dudağa!

Şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ile sevgilisi Yiğit Poyraz dudak dudağa pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu.

Mehmet Ali Ebil ile Nergis Kumbasar'ın kızı olan Yasmin Erbil'in doğum gününde arkadaşları ve sevgilisiyle felekten bir gece yaşadı.

Son dönemde pozlarıyla dikkat çeken Erbil bir süredir gözlerden uzak tutmaya çalıştığı sevgilisi Yiğit Poyraz ile samimi anlar yaşadı.

Arkadaşlarının arasında dudak dudağa görüntülenen Erbil'in o anları sosyal medyada da gündeme geldi. İkiliyi bazı takipçileri çok yakıştırırken bazıları da yakıştırmadı.