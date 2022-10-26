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Survivor'un Yıldızıyla Aşk Yaşıyor İddiası!

Yargı dizisinde canlandırdığı 'Ceylin' karakteriyle adından söz ettiren Pınar Deniz'in kız kardeşi Huri Deniz hakkında sosyal medyada şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Magazin 26.10.2022, 10:14 26.10.2022, 10:36 arif hür
Survivor'un Yıldızıyla Aşk Yaşıyor İddiası!

Pınar Deniz'in girişimci kardeşi Huri Deniz'in, Survivor 2021 finalistlerinden Yiğit Poyraz ile yakınlaştığı öne sürüldü. ,

Geçtiğimiz günlerde Instagram'da Yiğit Poyraz ile takipleşen Huri Deniz, sosyal medya hesabından paylaştığı pozla kafaları karıştırdı.

Huri Deniz, Yiğit Poyraz'ın sözleri ve fotoğraflarının bulunduğu Instagram filtresiyle poz verdi.

Pınar Deniz'in kız kardeşi Huri Deniz'in Survivor yıldızıyla aşk yaşadığı iddia edildi! Dikkat çeken detay

Huri Deniz, ablası Pınar Deniz'in aksine gözlerden uzak bir hayat sürüyor. 
 

#Pınar Deniz #Huri Deniz #snob magazin #yiğit poyraz #Magazin
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