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Survivor'un Yıldızı Eşinden Boşandı

Survivor yarışmasıyla şöhrete kavuşan Bora Edin, 2017 yılında evlendiği ve bir çocuk sahibi olduğu eşi Hülya Çoban Edin'den tek celsede boşandı. İşte detaylar...

Magazin 31.10.2022, 11:33 31.10.2022, 11:57 arif hür
Survivor'un Yıldızı Eşinden Boşandı

Sporcu Bora Edin, katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyurmuştu. Bora Edin, 2017 senesinde psikoterapist sevgilisi Hülya Çoban Edin ile nikah masasına oturmuştu.

Çiftin bir de oğulları olmuştu fakat Bora Edin ile Hülya Çoban Edin'den kötü bir haber geldi.

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EVLİLİK BİRLİĞİ TEMELİNDEN SARSILDI

Sabah'ta yer alan göre; Hülya Çoban Edin, İstanbul 16. Aile Mahkemesi'ne başvurdu ve 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' gerekçesi ile eşine anlaşmalı boşanma davası açtı. Çift, önceki gün hakim karşısına çıktı.

5 yıllık evlilik 10 dakikada bitti. Çocuğun velayeti anneye verilirken, 5 bin TL'lik de nafaka bağlandı.

BORA EDİN KİMDİR?

23 Mart 1984 tarihinde dünyaya gelen Bora Edin, İsviçre'de 7 yıl yaşamış daha sonra lise eğitimi için Malta'ya gitmiştir. Futbola ilgisi olan Edin, Malta'da bir süre Hibernians takımında oynamıştır. Malta'da da geçen 2 yılın ardından Türkiye'ye gelen Bora Edin, Yeditepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümünden mezun olmuştur.

Üniversite yıllarında da aktif spor yaşantısını sürdüren Edin, okulun futbol takımında kaptanlık yapmıştır. Dünyanın 47 ülkesindeki üniversitelerin katılım sağlandığı Salon Futbol Turnuvası'nda da takımıyla birlikte şampiyonluk elde etmiştir.

Profesyonel altyapılarda ve amatör kulüplerde lisanlı olarak futbol oynamış olan Edin, ek olarak pinpon, tenis, yüzme, badminton gibi pek çok sporla uğraşmıştır. Bora Edin, bir süredir de CrossFit eğitmenliği yapmaktadır.

Bora Edin, Ekim 2022'de eşi Hülya Çoban'dan boşanmıştır.

Kaynak: SNOB MAGAZİN
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