Survivor'un Eski Yarışmacıları Hakkında Flaş İddia!

Yapımcı Acun Ilıcalı, Survivor 2023 için “Survivor’da bu sene aklın da ön planda olduğu bir döneme geçiyoruz şu anda. Biraz Özge Ulusoy, Pascal Nouma dönemini özledim, o Survivor’ın tadını vermek istiyorum.

Hem aklı olup hem de belli bir becerisi olan Survivor canlandırıyoruz kafamızda” demişti.

Bu gelişme sonrası Survivor Panorama'nın yorumcularının kim olacağı da merak konusu olmuştu.

SÜRPRİZ İKİLİ!

İddiaya göre; Survivor Panorama sunucuları Adem Kılıççı ve Ayşe Yüksel olacak.

Ünlü ikiliden bu iddiaya ne yanıt geleceği merak konusu oldu.