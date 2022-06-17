Son Dakika

Survivor'dan Ayrılmıştı... Olay İtiraflar!

Uzun yıllar Survivor'da sunuculuk yapan Alp Kırşan, ayrılma kararıyla herkesi sevenlerini şaşırtmıştı. Survivor'daki hayatını bırakıp ailesine dönen sunucu Alp Kırşan açıklamalarıyla dikkat çekti. İşte detaylar...

Magazin 17.06.2022, 11:13 18.06.2022, 12:11 arif hür
Survivor'dan Ayrılmıştı... Olay İtiraflar!

Oyuncu ve sunucu Alp Kırşan, 2012'de Acun Ilıcalı ile anlaşmış ve 'Survivor'ı sunmaya başlamıştı. Uzun yıllar Survivor'da başarılı bir sunuculuk yapan Alp Kırşan sürpriz bir kararla programı bırakmıştı. Alp Kırşan ailesinin yanına dönüp eşi Zeynep Kırşan ve iki çocuğunu da alarak Bodrum'a yerleşti.

Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı tarafından düzenlenen Beyaz Gece'de sunuculuk yapan Alp Kırşan açıklamalarıyla gündem oldu.

"BENİM ÇOCUKLAR MUSTAFA TOPALOĞLU'NA PABUCU TERS GİYDİRİR"

Oğulları Efe ve Ata ile ilgilendiğini dile getiren Kırşan, "Bunlar folik asit çocukları... Durmuyorlar, beyin olarak seninle yarışıyorlar. Bu yaş grubu çok zeki ve ailecek çok mağduruz . Buradan sesleniyorum; iki çocuk yapacaksanız ve ikincisi de erkek olacaksa dikkat edin...

İstanbul'da yaşasaydım kesin tımarhanelik olurdum. Bodrum'da olduğumuz için çocukların isteklerini daha çabuk yerine getiriyoruz. Benim çocuklar Mustafa Topaloğlu'na pabucu ters giydirir" diyerek güldürdü.

"PARA İLE İŞİM YOK"

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Alp Kırşan yakın zamanda yeni bir projede yer alacak

Bu konuda konuşan Alp Kırşan "Zenginlik kültürümüz yok. Para ile çok işim yok. Çocuklarım hep aynı ayakkabıyı, aynı tişörtü giyiyor. Yenisini istemezler kolay kolay... Biz öyle büyüdük ve onları da o şekilde yetiştiriyoruz. Çok mutluyum Bodrum'da. Parada gözüm olsa burada değil, İstanbul'da yaşardım" dedi.

"KARARIMI AİLEMLE BULUŞTUĞUM AN ALDIM"

Alp Kırşan, Acun Medya'dan ayrılış sürecine dair şu açıklamayı yaptı: 

"Survivor'dan ayrılma kararımı son 'Survivor' bittikten sonra ailemle buluştuğum an aldım. Onları çok özlediğimin farkına vardım. Ve onlarsız yapamayacağımı anladım. Sanırım “Kariyer mi yoksa aile mi?” sorusuyla o anda yüzleştim."

ALP KIRŞAN KİMDİR?

Alp Kırşan 3 Kasım 1979'da İzmir Karşıyaka'da doğdu. Alp Kırşan liseyi doğduğu yer olan İzmir'de okumuştur. Konak Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi Radyo ve Televizyon bölümü mezunudur. Manisa-Celal Bayar Üniversitesi Spor ve Sanat Akademisi'nden mezun olan Alp Kırşan, 2000'de Best Model of Turkey yarışmasında birinci ve Best Model of the World yarışmasında ise üçüncü oldu. İlk kez Sabah Şekerleri programında sunucu olarak, Özlem Yıldız'ın partneri olarak kamera karşısına geçti. 2007'de Yasemin Yalçın Tiyatrosu'nda Oyunun Oyunu oyunuyla profesyonel oldu.

Ayrıca 2011'de yayınlanan Yok Böyle Dans adlı yarışmada yarıştı. Irmak Ünal, oyuncu Damla Debre ve Buzda Dans yarışmasındaki partneri Julia Novikov'la ilişkiler yaşadı. 2012'de Survivor Ünlüler - Gönüllüler'de mücadele etse de yarışmadan elendi.

Daha sonra Yetenek Sizsiniz Türkiye ve Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında sunuculuk yaptı. 2014 yılında Zeynep Dörtkardeşler ile evlendi. Çiftin Efe ve Ata adında iki oğlu bulunuyor.

#Alp Kırşan #survivor #Acun Ilıcalı #snob magazin #haber #Magazin
Yorumlar (0)
23
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce hangi çift evliliğe daha yakın?
Sizce hangi çift evliliğe daha yakın?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31