Survivor'da Yarışacak Ümit Erdim'den Şok İtiraf

haberine göre; Survivor 2023’ün Ünlüler kadrosunda yer alan Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ınine göre;2023’ün Ünlüler kadrosunda yer alan Ümit Erdim , önceki gün eşi Seda ve çocuğuyla, Etiler Akmerkez’de görüntülendi.

Dominik’e gitmesine saatler kala ailesiyle birlikte alışverişe çıkan Ümit Erdim, “Ailem konusunda çok duygusalım. Umarım orada kendimi tutarımda ağlamam. Onun dışında yemek konusunda sıkıntı yaşamayacak tek kişiyimdir her halde. Eski halimi hatırlayın malum midemi aldırdım, istesemde çok bir şey yiyemiyorum" dedi.