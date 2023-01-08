Flaş HaberÖzel Şoförü Aracıyla Birlikte Kaçtı
Son Dakika
Survivor'da Yarışacak Ümit Erdim'den Şok İtiraf
Ünlü oyuncu Ümit Erdim, bu sezon 'Survivor 2023'te yer alacak. Ünlüler ekibinde yer alacak ünlü oyuncu, Dominik Cumhuriyeti'ne gitmesine saatler kala itirafta bulundu. İşte detaylar...
Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Survivor 2023’ün Ünlüler kadrosunda yer alan Ümit Erdim, önceki gün eşi Seda ve çocuğuyla, Etiler Akmerkez’de görüntülendi.
Dominik’e gitmesine saatler kala ailesiyle birlikte alışverişe çıkan Ümit Erdim, “Ailem konusunda çok duygusalım. Umarım orada kendimi tutarımda ağlamam. Onun dışında yemek konusunda sıkıntı yaşamayacak tek kişiyimdir her halde. Eski halimi hatırlayın malum midemi aldırdım, istesemde çok bir şey yiyemiyorum" dedi.
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|17
|39
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Başakşehir
|16
|31
|4. Adana Demirspor
|16
|30
|5. Beşiktaş
|16
|29
|6. Trabzonspor
|16
|29
|7. Konyaspor
|17
|27
|8. Kayserispor
|17
|23
|9. Alanyaspor
|17
|21
|10. Karagümrük
|17
|20
|11. Ankaragücü
|17
|19
|12. Giresunspor
|17
|19
|13. Gaziantep FK
|16
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|18
|15. Antalyaspor
|16
|17
|16. Hatayspor
|17
|17
|17. Sivasspor
|17
|15
|18. Ümraniye
|17
|14
|19. İstanbulspor
|16
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|18
|38
|2. Samsunspor
|18
|32
|3. Bodrumspor
|18
|32
|4. Keçiörengücü
|18
|32
|5. Bandırmaspor
|18
|31
|6. Pendikspor
|18
|30
|7. Rizespor
|18
|30
|8. Boluspor
|18
|30
|9. Manisa FK
|18
|28
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|18
|24
|12. Altay
|18
|21
|13. Erzurumspor
|18
|20
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|18
|18
|16. Ö.K Yeni Malatya
|18
|15
|17. Denizlispor
|18
|15
|18. Altınordu
|18
|13
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|17
|44
|2. M.City
|17
|39
|3. Newcastle
|18
|35
|4. M. United
|17
|35
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Liverpool
|17
|28
|7. Fulham
|18
|28
|8. Brighton
|17
|27
|9. Brentford
|18
|26
|10. Chelsea
|17
|25
|11. Aston Villa
|18
|22
|12. Crystal Palace
|17
|22
|13. Leicester City
|18
|17
|14. Leeds United
|17
|17
|15. Nottingham Forest
|18
|17
|16. Bournemouth
|18
|16
|17. West Ham United
|18
|15
|18. Everton
|18
|15
|19. Wolves
|18
|14
|20. Southampton
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|41
|2. Real Madrid
|16
|38
|3. Real Sociedad
|16
|32
|4. Real Betis
|16
|28
|5. Atletico Madrid
|16
|27
|6. Villarreal
|16
|27
|7. Athletic Bilbao
|15
|25
|8. Rayo Vallecano
|16
|23
|9. Osasuna
|15
|23
|10. Mallorca
|16
|22
|11. Valencia
|16
|19
|12. Girona
|16
|18
|13. Getafe
|16
|17
|14. Almeria
|16
|17
|15. Real Valladolid
|16
|17
|16. Celta Vigo
|16
|16
|17. Sevilla
|16
|15
|18. Cadiz
|16
|15
|19. Espanyol
|16
|14
|20. Elche
|16
|4