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Survivor All Star Sonrası Acun Ilıcalı'dan Flaş İtiraflar!

Büyük bir heyecan ve çekişmeye sahne olan Survivor 2022 All Star sona erdi. Adem Kılıçcı ile finale kalan ve yarışmayı şampiyon olarak tamamlayan Nisa Bölükbaşı, sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Acun Ilıcalı, gelen eleştiriler sonrası yeni açıklamalarda bulundu. Ilıcalı'nın itirafları dikkat çekti. İşte detaylar...

Magazin 06.07.2022, 15:41 06.07.2022, 15:53 arif hür
Survivor All Star Sonrası Acun Ilıcalı'dan Flaş İtiraflar!

Bu sezon All Star formatıyla ekranlara gelen Survivor, yaklaşık altı aylık serüvenin sonunda 30 Haziran Perşembe günü sona erdi.

Çeyrek finalde Ayşe Yüksel'i, yarı finalde Batuhan Karacakaya'yı eleyen Nisa Bölükbaşı, İstanbul'da gerçekleşen büyük finalde de eski şampiyonlardan Adem Kılıçcı'yı SMS oylamasında geride bırakmayı başardı.

Nisa'nın şampiyonluğu, başta Nagihan KaradereBatuhan Karacakaya ve Adem Kılıçcı olmak üzere birçok Survivor yarışmacısını kızdırdı.

"İNSANLARIN GÖNLÜNÜ KAZANMIŞ"

Eleştirilerin devam etmesi üzerine konuk olduğu 'Sansürsüz Futbol' isimli programında da SMS oylamasına değinen Acun Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

"O kazanmış, bu kazanmış, bizi ilgilendiren bir konu değil. Oylamayı notere emanet etmişiz, seyirci de oyluyor ki bence mükemmel bir sistem. Her sene söyledim; 'Survivor bir atletizm yarışması değildir, reality şovdur'. Yüzde 50’si ada hayatıdır, yüzde 50’si de performanstır. Bu arada Adem, Nagihan, Batuhan zaten çok oy aldı. Bu arkadaşlarımızın hiçbiri başarısız değil ki. Nisa niye kazandı? Bunu oturup bir saat konuşmamız lazım, sosyolojik bir konu.

Seyirci çok sevmiş. Yarışmacılarla canlı yayın yapıyorum, yorumlarda Nisa yağıyor. Yazılanların 3'te 2'sini okuyamadım o gün. Zaten kimin kazanacağını anlamıyor musun? Yorumlarda beş tane Nisa, bir başka yarışmacı. Bu kız bir şekilde insanların gönlünü kazanmış. Issız bir adada bir kız, içi dışı tamamen bir."

Survivor All Star Hakkında Flaş İddia!

"TÜRKİYE'NİN GÖNLÜNÜ NEDEN KAZANDIM?"

All Star şampiyonluğu için 'samimiyet' vurgusu yapan Ilıcalı'nın, programın sunucusuna "Ben de sana soruyorum; ben niye kazandım o zaman Türkiye'nin gönlünü?" sorusunu yöneltmesi dikkat çekti.

Acun Ilıcalı'dan Survivor sürprizi!

ACUN ILICALI KİMDİR?

Acun Ilıcalı (d. 29 Mayıs 1969, Edirne), Türk televizyoncu, sunucu, girişimci, uluslararası yapımcı, iş insanıdır. Aynı zamanda Acun Medya Grubu ile Exxen platformunun kurucusu, TV8 televizyon kanalı ve Hull City AFC futbol takımının da sahibidir.

Ilıcalı'nın spor muhabirliğinden, medya patronluğuna kadar uzanan yaşam hikâyesi hakkında belgeseller çekilmiş, kitap basılmış ve programlar yapılmıştır.

Bugüne kadar birçok farklı kategoride binden fazla ödüle layık görülmüş ve yapılan anketler sonucunda son 15 yıldır pek çok kez Türkiye'nin en güvenilir ilk üç ismi arasında yer almıştır. 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında medya sektörünün prestijli haftalık eğlence ve ticaret dergisi Variety'nin seçtiği medya ve eğlence sektöründe dünyanın en etkili 500 iş insanı arasına girmiştir.

Acun Ilıcalı'nın medya sektörüne ek olarak; sağlık, kozmetik, dijital platformlar, eğitim, tekstil, futbol ve e-ticaret gibi sektörlerde de global çapta yatırımları bulunmaktadır. Ilıcalı, destek olduğu sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra kendi gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de gündemde yer almıştır.

ACUN ILICALI ÖZEL HAYATI

Üç evlilik gerçekleştiren Ilıcalı'nın bu evliliklerden dört kızı bulunmaktadır. 1989 yılında Seda Başbuğ ile evlenmiş, bu evlilikten Banu adında bir kızı dünyaya gelmiştir. Kızının doğumundan on ay sonra anne ve babasını bir trafik kazasında kaybeden Ilıcalı, 1993 yılında ilk eşinden boşanmıştır. 2003 yılında Zeynep Yılmaz ile evlenen Ilıcalı'nın bu evlilikten Leyla ve Yasemin adında iki kızı daha olmuştur. İkinci eşinden 2016 yılında boşandıktan sonra 2017 yılında Şeyma Subaşı ile evlenen Ilıcalı'nın bu evliliğinden Melisa adında bir kızı bulunmaktadır. Çift 2018 Kasım ayında boşanmıştır.

''En büyük tutkum oyun oynamak, oynatmak, eğlenmek ve eğlendirmektir çünkü hayat bir oyun sahasıdır'' mottosuyla yaşayan Ilıcalı, adrenalin ve hız tutkusu ile de bilinmektedir. Ayrıca diğer hobileri arasında yarış tekneleri, spor arabalar ve motosikletler yer almaktadır. Dünyanın yükselen trendleri arasında yer alan e-spor ile de yakından ilgilenmektedir. İleri derecede futbol ve basketbol tutkunu olan Ilıcalı, dünyada gerçekleşen önemli turnuvaları takip ederek, yerinde izlemektedir. Ilıcalı aynı zamanda koyu Fenerbahçe taraftarıdır.

#Survivor 2022 All Star #Acun Ilıcalı #snob magazin #haber #survivor #Nisa Bölükbaşı
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