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Survivor Alışverişine Çıktı! "Bana Şans Dileyin"
‘Survivor’ sunucusu Murat Ceylan, Survivor öncesi Nişantaşı City's'de alışverişe çıktı.
‘Survivor’ sunucusu müzisyen Murat Ceylan, yeni kadroyla Dominik’te başlayacak olan yarışma öncesi City’s Nişantaşı’nda son alışverişini yaparken görüntülendi.
Son model aracıyla dikkat çeken ve bu sezonun çok heyecanlı geçeceğini söyleyen Murat Ceylan, "Yolculuk bu akşam, şans dileyin. Çok güzel geçecek bu sezon inşallah. Kadromuz da şahane enerjimiz de yüksek. Umarım size de geçer." dedi.
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