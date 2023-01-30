Survivor'a Şok Veda! Ünlü İsim Ayrıldı!

Acun Ilıcalı, 29 Ocak Pazar akşamı ada konseyinde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, Yusuf Güney'in yarışmaya devam edemeyeceğini bildirdi.

Ilıcalı, ''Kırmızı takım için bugün itibariyle bir kayıp daha yaşanıyor. Yusuf Güney Survivor'a devam edemeyecek. Bu sene tam anlamıyla bir direnç senesi oldu ve olacak. Şartlar çok zor olacak. Bu sene daha önce de dediğim gibi akıl oyunları ile yarışmacıların mental, psikolojik ve akıllarını kullandığı sezon. Yusuf Güney'de sizinle vedalaşmak için yanınıza gelecek.'' ifadelerini kullandı.