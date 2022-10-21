Survivor 2023'e Katılıyor Mu? Bomba Açıklama

İki sene üst üste Survivor'da şampiyonluk yaşayan Turabi Çamkıran, yarışmanın ardından sosyal medya fenomeni haline geldi.

Geçtiğimiz haftalarda yaptığı "Burada kimse bakire ölmez" çıkışıyla dikkat çeken Turabi Çamkıran'dan Survivor açıklaması geldi.

"KESİN GELİYORUM!"

Survivor 2023'de mücadele edecek isimler merak edilirken eski yarışmacı Turabi "Survivor'a geliyor musun?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Kesin geliyorum Survivor'a. Elbet bir gün geleceğim. Bugün sokaklarda hayat mücadelemi verirken hayalini kurduğum hayattan daha güzel bir hayat yaşıyorum. Ve bu hayatı Survivor'a borçluyum.

Reality TV show kariyerimin jübilesini Survivor'da yapacağım."

TURABİ ÇAMKIRAN KİMDİR?

Turabi Çamkıran (3 Temmuz 1987, Mersin), Türk oyuncu, dansçı ve dövüşçü.

3 Temmuz 1987 tarihinde Mersin’de doğdu. Aslen Kahramanmaraş Afşin'lidir. Mersin Toroslar Lisesi ve Gazi Lisesi'ne gitti ancak bitiremedi, liseyi Survivor yarışmasından sonra bitirdi.[3] Gençliğinden beri hem breakdance hem de muay thai dövüş sanatıyla ilgilendi.

2013 yılında Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katıldı ve yarı finale kadar yükseldi. 2014, 2015 ve 2018 yıllarında Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor yarışmasına katıldı. 2014 Survivor Gönüllüler takımında yer aldı şampiyon oldu. 2015 yılında Survivor All Star yarışmasında da 1. oldu ve ard arda iki kez Survivor yarışmasını kazanan ilk kişi oldu. Survivor yarışmasından sonra birkaç sinema filmi ve dizide rol aldı.[6] Sağlık Bakanlığı'nın çocuklarda süt içme alışkanlığı kazandırma konulu bir kamu spotunda yer aldı. 2018 yılında üçüncü kez Survivor yarışmasına katıldı. Yarışmayı 5. olarak tamamladı. 2019 yılında ABD'de yayımlanan The Challenge: War of the Worlds adlı yarışmaya katıldı ve şampiyon oldu.