Sürpriz İkili! Aşk Yaşamaya Başladılar

Son olarak 'Sevmek Zamanı' adlı dizide canlandırdığı Firuze karakteriyle dikkat çeken Deniz Işın, gönlünü ‘Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’nin oyuncusu Cenan Adıgüzel’e kaptırdı.

Tv100'den Ulaş Aydın'ın haberine göre yaklaşık bir aydır birliktelik yaşayan ikili ortak arkadaşları vasıtasıyla tanıştı.

DENİZ IŞIN KİMDİR?

28 Mayıs 1992 İzmir doğumlu olan Deniz Işın, Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Ege üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği’nde yüksek lisansını tamamladı ve İstanbul’a taşındı. Bu süreçte Sahnetozu Tiyatrosu’nda 2 sene İzmir’de, bir sene de İstanbul’da eğitim aldı ve bu süreçte; 2017’de ‘Lysistrata’ oyununda Lysistrata, 2018’de ‘You Can’t Take It With You’ oyununda Alice karakterini canlandırdı.

Aynı zamanda, reklam filmlerinde rol alan Işın, FOX'ta yayınlanan "Her Yerde Sen" dizisinde Merve karakterine hayat verdi. Daha sonra "İyi Günde Kötü Günde" dizisinde yer aldı ve son olarak "Sefirin Kızı" projesinde Sahra karakterine hayat veren Deniz Işın, Murat Boz’un "Gece" isimli video klibinde de yer almaktadır.

"Masumiyet" dizisinde İrem karakterini canlandırmıştır.

CENAN ADIGÜZEL KİMDİR?

Cenan Adıgüzel, 1 Temmuz 1994 yılında Kayseri'de dünyaya geldi. Cenan Adıgüzel Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun oldu. Cenan Adıgüzel'in kilosu 76, boyu 1.78 cm, burcu ise Yengeç’tir.

2019 senesinde BKM Mutfak ekibine dahil oldu. Cenan Adıgüzel, geçen sezon altyapı ekibinde yer aldığı Çok güzel Hareketler Bunlar 2 programında bu sene ana kadro olarak kariyerini sürdürüyor. Oyunculuğun yanında skeç yazarı olarak çalışmalarına devam eden Adıgüzel özellikle, ilk bölümde sahnelenmiş olan Semtsel Dönüşüm skeci ile izleyenleri kendine hayran bıraktı.

2016 senesinde İmkansız Olasılık isimli sinema filminde rol aldı.