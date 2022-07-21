Sürpriz Gelişme! Ebru Şahin'in Hayranları Şokta...
'Destan' dizisinin Akkız'ı Ebru Şahin, geçtiğimiz haftalarda basketbolcu sevgilisi Cedi Osman ile evlenmişti. Şahin'in hayranlarını üzecek bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
İlk sezonuyla ekranlara damga vuran, seyircisi tarafından beğeniyle izlenen "Destan" dizisinin yeni sezonda devam edeceği düşünülüyordu.
DUYGU YÜKLÜ BİR BÖLÜMLE VEDA EDECEK
Önceki gün ortaya çıkan kulis bilgisi dizinin sevenlerini şoke etti. Bozdağ Film'in imza attığı dizi çıkan söylentilere göre bir gelişme olmazsa, duygu yüklü bir bölümle seyircisine veda edecek.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Başrollerinde Ebru Şahin ve Edip Tepeli'nin yer aldığı Destan'ın yayın gününde ise Oktay Kaynarca'nın iddialı dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yayınlanacağı iddia edildi.
EBRU ŞAHİN KİMDİR?
Ebru Şahin kimdir, kaç yaşında; Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ebru Şahin, 28 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi alan güzel oyuncu, kariyerine adımını 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile attı.
İlk projenin ardından Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol alan Ebru Şahin, İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Burcu karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. Yasak Elma dizisine konuk oyuncu olarak dahil olan Ebru Şahin, Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteriyle şöhrete kavuştu. Şahin şu sıralar Destan adlı dizide Akkız karakterine hayat veriyor.
Sizce hangi çift evliliğe daha yakın?
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