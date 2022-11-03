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Sürpriz Boşanma Sonrası Ortaya Çıkan Gerçek!

2009'da evlenen Brezilyalı model Gisele Bündchen ile Amerikan futbolcusu Tom Brady'nin boşanma kararı aldığı ortaya çıkmıştı. İkili, resmen boşandı. Boşanma sonrası ünlü çiftin 2009'da yaptıkları evlilik sözleşmesi ortaya çıktı. İşte mal paylaşımının detayları...

Magazin 03.11.2022, 16:13 03.11.2022, 16:14 arif hür
Sürpriz Boşanma Sonrası Ortaya Çıkan Gerçek!

Gisele Bündchen ile Tom Brady, geçtiğimiz haftalarda boşanma kararı almıştı.

2009 yılında dünyaevine giren Brezilyalı model Gisele Bündchen ile Amerikan futbolcusu Tom Brady boşandıklarını resmen açıkladı.

"ÖNCELİĞİMİZ ÇOCUKLAR"

Bündchen, "Birlikte geçirdiğimiz zaman için çok minnettarız, Tom ve ben boşanmamızı dostane bir şekilde sonuçlandırdık. Önceliğim her zaman tüm kalbimle çocuklarımda olmaya da devam edecek." dedi.

Magazin sitesi Page Six'e konuşan bir kaynak, "2009'da evlenmeden önce çok sağlam bir evlilik sözleşmesi yapmışlardı. Her ikisinin de kendi ayrı ticari kuruluşları var, bu nedenle servetlerinin ayrılması o kadar da karmaşık değildi. Diğer tek önemli faktör, devasa mülk portföylerini bölüşmekti" dedi.

MÜLKLER PAYLAŞILDI

Miami'deki "milyarder sığınağı" Indian Creek Adası'nda inşaatı devam eden 17 milyon dolarlık malikanenin 45 yaşındaki Brady'de kalacağı düşünülüyor. Çift, mülkü 2020 yılında satın almıştı.

The Post'un haberine göre Bünchen boşanmadan önce Miami Beach'te üç yatak odalı, üç banyolu bir evi 1,25 milyon dolara satın aldı. Kaynaklar, bu evi muhtemelen ofis olarak kullanacağını ve bölgede daha büyük bir ev daha satın aldığını söylüyor.

KOSTA RİKA'DAKİ EVİ ELİNDE TUTACAK

Bu arada 42 yaşındaki Bündchen, çocuklarıyla birlikte düzenli olarak tatil yaptığı Kosta Rika'daki Nicoya Yarımadası'ndaki evlerini de elinde tutacak.

Büyük mülk portföyleri arasında Bahamalar'da bir ev, Montana'daki seçkin Yellowstone Club'da bir başka ev ve Bündchen'in ayrılıkları sırasında kaldığı New York City'deki bir daire de yer alıyor.

GİSELE BÜNDCHEN KİMDİR?

Gisele Caroline Bündchen Brady (d. 20 Temmuz 1980, Brezilya), Brezilyalı manken.

Moda sahnesi ile tanıştığı 1990 yılından bu yana birçok yazılı ve görsel reklamda ayrıca dergi kapaklarında yer almıştır. Dünyada aralarında ABD, Rusya, Brezilya, İtalya, Fransa, Meksika, Güney Kore ve Türkiye'nin bulunduğu 20'den fazla ülkede, markaların reklamlarında yer almaktadır. Forbes'e göre eğlence dünyasının en zengin 16. kadınıdır. 150 milyon dolarlık servetine, 2006 yılında 33 milyon dolar daha eklemiştir. Guinness Rekorlar Kitabı'nda dünyanın en zengin süper modeli olarak yer almaktadır.

Gisele, 2009 yılında Tom Brady ile evlenmişti. Çift, Ekim 2022'de boşandı.

#Gisele Bündchen #Tom Brady #evlilik sözleşmesi #Magazin
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